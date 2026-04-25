Elezioni Messina 2026, Federico Basile presenta 15 liste al Consiglio Comunale: i nomi dei candidati

Record per Federico Basile: alle elezioni amministrative 2026, l’ex Sindaco di Messina presenta 15 liste di candidati al Consiglio Comunale. L’obiettivo, d’altronde, era la quota di 1000 candidati, superata di dieci teste. Vediamo gli elenchi completi con tutti i nomi.

Liste di Federico Basile: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina alle elezioni 2026

Le liste dei candidati al Consiglio Comunale a sostegno di Federico Basile alle elezioni comunali di Messina 2026 sono 15: Costa Blu, Liberi e Forti, Zancle, Il Futuro è Adesso, Orgoglio Messinese, La Politica Del Fare, Lavoro e Solidarietà, Sviluppo Sostenibile, Cateno per i giovani, De Luca Sindaco di Sicilia, Messina Protagonista, Amo Messina, Federico Per Messina, Sud Chiama Nord, Basile Sindaco.

Lista Sud chiama Nord per Messina

Asquini Valeria; Bonasera Vincenza; Busà Giuseppe; Cacace Maurizio; Calafiore Alessandra; Cannata Letteria; Carreri Antonino; Caruso Enzo; Caruso Salvo; Ciliberto Attilio; Cipolla Francesco; Coglitore Nunzio; D’Angelo Nicoletta; Di Ciuccio Sara; Feminò Antonella; Ferlisi Calogero; Finocchiaro Massimo; Giannetto Serena; Grasso Matteo; Grillo Carla; Interdonato Mariagrazia; Maiorana Caterina; Mangano Salvatore; Milazzo Margherita; Minutoli Massimiliano; Mondello Salvatore; Mortelliti Raimondo; Papa Salvatore; Pergolizzi Nello; Rinaldo Raffaele; Schepis Giuseppe; Trischitta Giuseppe.

Lista Basile Sindaco di Messina

Alleruzzo Giovambattista; Arcovito Gabriele; Bellinghieri Nicolò; Benedetto Francesco; Bernava Valerio; Boemi Antonio; Brancatelli Calogero; Cannavò Melania; Cantio Giuseppe; Capone Valentina; Carbone Mariana; De Caro Fedele; Falcone Loredana; Florio Noemi; Foti Diego; Gattellari Emanuela; Genitori Giovanna; Indaimo Diego; Ipsaro Passione Andrea; La Barbera Vito Gianluca; La Torre Michele; Maddocco Nicola; Maiuri Anna Maria; Majolino Gaetano; Mamone Giuseppina; Marino Giuliana; Pezzino Letteria; Previti Carmelo; Pulitanò Massimo; Rizzo Domenico; Venuti Pietro; Zuccalà Giovanni.

Lista Il futuro è adesso

Amodeo Alessandra Annetti Giovanni Arena Marisa Burrascano Saverio Calzetta Salvatore Cinturrino Tiziana Costa Francesco D’Arrigo Tommaso Fabiano Mariarosa Famà Fabio Foti Angelo Frassica Giovanni Laganà Consolata Lo Presti Antonino Marino Santino Masso Riccardo Domenico Minissale Carmelo Oteri Simona Pagano Consuelo Prestipino Carmelina Radesi Emanuela Stagnitta Placido

Lista Orgoglio messinese

Altieri Giuseppe; Bombaci Graziella; Bonfiglio Renato; Cambria Natale; Catrimi Lucia; Conti Taguali Cristian; Costa Francesco; Cristescu Monica Teodora; D’Angelo Rosita; De Francesco Manuel; Fanizzi Domenico; Feminò Antonino; Fiumanò Ivana; Germolè Domenico; Insolia Gaia; Laganà Davide; Lania Giovanna; Lo Giudice Gregorio; Lo Presti Concetta; Longobucco Emilio; Magnisi Stefano; Mammoliti Francesco; Missimi Giuseppe; Morabito Maurizio; Occhipinti Giovanni; Palermo Massimo; Palmeri Raquela; Robert Luca; Scilio Maria Francesca; Tripodi Cristiano; Zangla Orazio; Zuccarello Fernanda.

Lista La politica del fare

Bonafede Sebastiano; Bruni Daniele; Cascio Maria; Cutispoto Vanessa; D’Arrigo Anna; De Francesco Alessia; Falcone Andrea; Frisenda Filippo; Gatto Fortunata; Mazzeo Alessandro; Micalizzi Domenico; Morisciano Antonello; Palumbo Sabrina; Picciotto Roberto; Puglisi Marcello; Puleio Orazio; Rigano Antonella; Schirò Roberto; Trovato Salvo; Truscello Alessandro; Zanghì Massimo; Gugliemino Jenny; Tribodo Adriano.

Lista Zancle

Agrillo Antonio; Basile Damiano; Bertuccio Caterina; Crisari Costantino; Cro Marina; Di Bella Nadia; Federico Adele; Finocchiaro Gaetano; Gasparro Arturo; Giacobbe Antonio; Giacobello Antonio; La Spada Santina; Lancia Antonio; Lo Presti Concetta; Masso Domenico Riccardo; Milia Vincenzo; Paolilla Rosamaria; Piccolo Antonino; Pino Alessio; Puleio Saverio; Rodilosso Simone; Santoro Angela; Savoca Daniela.

Lista Costa Blu

Aliquò Rosalia Maria Arnao Domenica Barbagallo Andrea Bonanno Cristian Centorrino Noemi Conte Stefano Conticello Gaetano Costantino Chiara Falcone Rebecca Finocchiaro Letteria Giorgianni Rosaria Gitto Elio Gugliandolo Giuseppe Maddalena Ferdinando Maggio Giuseppe Mangano Giacoma Mastronardo Tommaso Metai Natasha Pollino Barbara Proto Alessio Ruggeri Chiara Scaravaggi Sabina Speranza Giusi Staiti Domenico Turiano Giuseppe Vita Corrado Maggauda Gianluca La Rosa Fortunata

Lista Liberi e Forti

Brancato Antonio detto Tonino Cacciola Fabrizio Campagna Giuseppe detto Pippo Carrolo Elisabetta Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta Celano Salvatore detto Celona Corrao Helga Crispo Lorenzo D’Amico Carmen De Leo Giovanni detto Gianni De Pasquale Massimo Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace Famà Maria Rita Isabella detta Marisa Fragale Emilio Franza Alessandra Friuli Barbara Grassi Adriano Grasso Giovanni detto Karamella Greco Luigi detto Gigi Isaja Elisabetta La Malfa Maurizio La Monica Vincenzo detto Enzo Laganà Domenico detto Mimmo Licandro Giusi Lincoln Cinzia Munafò Claudia Natoli Alfredo Patriciello Giuseppe detto Patricello Sangrigoli Elisa detta Bitto Scoglio Antonella Sidoti Antonina detta Antonella Tinaglia Alessandro detto Reset

Lista Messina Protagonista

Alibrandi Paolo Alonci Arturo detto Alongi Barbera Giacinto Bonanno Giovanni Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio Casablanca Giuliana Catanzaro Ivan Cordaro Salvina Correnti Maria Cristina detta Cristina Cosenza Salvatore Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio Gemelli Maurizio Gervasi Maria Fernanda Giorgio Francesco detto Ciccio La Cava Alessandro Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco Lombardo Raffaella Macrì Antonino detto Tonino Mancuso Manuela Martello Francesca Mettuno Luigi detto Nettuno Naccari Sergio Oteri Caterina Panarello Alessio detto Alessandro Paratore Simona Patti Giada Quattrocchi Gabriele Sciliberto Francesca detta Franca Scopelliti Giovanni Sindoni Donatella Vadalà Maria detta Meri Velini Vincenzo detto Enzo

Lista Lavoro e Solidarietà

Barbera Chiara Busà Francesco Cappello Antonino detto Nino Carameli Giovanni Casale Sara Coccoli Rosaria Crocè Concetta detta Clara Currò Davide Ferrante Pietro Gangemi Giuseppe Grech Carmelo La Manna Marta Lombardo Alessandra Maugeri Lillo Mazzeo Domenico Merlino Gabriele Mondo Maria detta Mariella Naccari Lucia Orlando Tania Paladino Giuseppe Passari Maria Puglisi Francesca Raffa Maria Ruggeri Antonino Salanitro Angelo Spanò Antonella Terranova Tiziana Todaro Maria detta Mariella Valastro Giuseppa detta Pina Velardi Maria Ventura Irene Zamicelo Andrea

Lista Sviluppo Sostenibile

Belmonte Manuel Caffo Giuseppe Castano Graziana Maria Rita Corso Stefania Cuticone Riccardo D’Angelo Roberta Dazi Santi De Pasquale Paolo Di Bernardo Giovanni Di Pietro Letterio detto Lillo Ferrara Patrizia Fundarò Maria Gangemi Antonina detta Antonella Giordano Michele Greco Andrea Indelicato Salvatore Maisano Antonino detto Nino Nunnari Filippo Oliveri Giuseppe detto Pippo Orefici Francesco Perrone Pietro detto Piero Pipitò Santo Prestopino Rossella Puglisi Paola Raffa Marco Recupero Maria Pia Santoro Alessio Smedile Maria detta Mary Tuccio Stellario Vollaro Mario Zizzo Francesco Zodda Stefania

Lista Cateno per i giovani

Sebastiano Alleruzzo; Ivan Allia; Viviana Amenta; Giovanni Annetti; Beatrice Briguglio; Giuseppe Buongiorno; Andrea Cacciola; Antonino Cannaò; Sergio Carilli; Giovanna Catalano; Antonino Cuppari; Michele De Benedetto; Lorenzo Fenga; Luigi Giulintano; Anna La Croce; Giuseppe La Spada; Davide Marano; Igor Minissale; Luca Munaò; Chiara Musicò; Rosy Patti; Giovanni Pellegrino; Maria Rosa Runci; Deborah Santamaria; Salvo Santapaola; Daniela Savoca; Angelo Soraci; Maria Spanò; Antonio Trevi; Patrizia Villari; Luigi Voccio; Giuseppe Zaccone.

Lista De Luca Sindaco di Sicilia

Giuseppe Agrillo; Viviana Alessi; Orazio Amato; Fiorenzo Ammendola; John Bungay; Loris Campisi; Antonino Catanzaro; Marco Cipriano; Adriana Coletta; Nino D’Angelo; Aurora Falcone; Soria Lorenza Fazio; Iris Forami; Giulio Fragale; Samadi Liyana Jayasundara; Samindi Jayawardena; Giulia La Rocca Luigi Lo Giudice; Giacomo Lupò; Martina Mannino; Gabriele Marra; Beatrice Mellini; Liana Merrino; Lorenzo Monteleone; Marco Occhino; Maria Pulejo; Mariacristina Cabrera Reyes; Daniele Romano; Lorena Ruello; Marco Scipilliti; Angelo Sparaino; Carmine Vicedomini,

Lista Amo Messina

Aloisi Maria Detta Mary Bonarrigo Agatino Bosurgi Silvia Bruno Daniela Carbone Giovanni Chiarella Giuseppe Detto Peppe Ciraolo Vincenzo Corica Andrea Corona Vincenzo Detto Enzo De Stefano Giuseppe Detto Di Stefano Detto Pippo Duca Valentina Falcone Antonella Gugliotta Pietro Detto Piero Irrera Cristiana Mangano Paolo Merlino Roberta Musiano Maurizio Natale Giuseppe Detto Pippo Neri Nino Oteri Concetta Detta Ketty Porcari Bruno Puglisi Alfio Detto Alessandro Romeo Ettore Russo Piera Saglimbeni Salvatore Sciuto Letteria Detta Giovanna Spadaro Raffaella Spanò Nicola Staiti Giorgio Summa Natalino Detto Lino Trimarchi Letterio Vita Massimiliano Detto Massimo Detto Max

Lista Federico Per Messina

Aliberti Antonello Antonuccio Irene Arcidiacono Selen Asciutto Francesco Burrascano Angelo Calabrò Vincenzo Cannavò Giusepppe Cantello Mirko Cervino Gabriele Ciulla Fabio Crifò Giovanna De Francesco Antonino Donato Giusy Falzea Gregorio Guadagna Francesca La Camera Patrizia La Tona Pietro Lanza Anna Latella Massimo Leone Biagio Nicoletti Marina Picciolo Gaetano Pirone Cetty Proscia Maria Riso Lucrezia Rizzo Massimo Romano Francesco Saglimbeni Paolo Salia Bisazza Stefano Scibilia Mariagrazia Sterrantino Chiara Tamà Sebastiano

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