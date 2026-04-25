Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email
Elezioni comunali messina 2026: liste e nomi dei candidati al consiglio comunale con federico basile

Elezioni Messina 2026, Federico Basile presenta 15 liste al Consiglio Comunale: i nomi dei candidati

Pubblicato il alle

8' min di lettura

Record per Federico Basile: alle elezioni amministrative 2026, l’ex Sindaco di Messina presenta 15 liste di candidati al Consiglio Comunale. L’obiettivo, d’altronde, era la quota di 1000 candidati, superata di dieci teste. Vediamo gli elenchi completi con tutti i nomi.

Liste di Federico Basile: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina alle elezioni 2026

Le liste dei candidati al Consiglio Comunale a sostegno di Federico Basile alle elezioni comunali di Messina 2026 sono 15: Costa Blu, Liberi e Forti, Zancle, Il Futuro è Adesso, Orgoglio Messinese, La Politica Del Fare, Lavoro e Solidarietà, Sviluppo Sostenibile, Cateno per i giovani, De Luca Sindaco di Sicilia, Messina Protagonista, Amo Messina, Federico Per Messina, Sud Chiama Nord, Basile Sindaco.

Lista Sud chiama Nord per Messina

  1. Asquini Valeria;
  2. Bonasera Vincenza;
  3. Busà Giuseppe;
  4. Cacace Maurizio;
  5. Calafiore Alessandra;
  6. Cannata Letteria;
  7. Carreri Antonino;
  8. Caruso Enzo;
  9. Caruso Salvo;
  10. Ciliberto Attilio;
  11. Cipolla Francesco;
  12. Coglitore Nunzio;
  13. D’Angelo Nicoletta;
  14. Di Ciuccio Sara;
  15. Feminò Antonella;
  16. Ferlisi Calogero;
  17. Finocchiaro Massimo;
  18. Giannetto Serena;
  19. Grasso Matteo;
  20. Grillo Carla;
  21. Interdonato Mariagrazia;
  22. Maiorana Caterina;
  23. Mangano Salvatore;
  24. Milazzo Margherita;
  25. Minutoli Massimiliano;
  26. Mondello Salvatore;
  27. Mortelliti Raimondo;
  28. Papa Salvatore;
  29. Pergolizzi Nello;
  30. Rinaldo Raffaele;
  31. Schepis Giuseppe;
  32. Trischitta Giuseppe.

Lista Basile Sindaco di Messina

  1. Alleruzzo Giovambattista;
  2. Arcovito Gabriele;
  3. Bellinghieri Nicolò;
  4. Benedetto Francesco;
  5. Bernava Valerio;
  6. Boemi Antonio;
  7. Brancatelli Calogero;
  8. Cannavò Melania;
  9. Cantio Giuseppe;
  10. Capone Valentina;
  11. Carbone Mariana;
  12. De Caro Fedele;
  13. Falcone Loredana;
  14. Florio Noemi;
  15. Foti Diego;
  16. Gattellari Emanuela;
  17. Genitori Giovanna;
  18. Indaimo Diego;
  19. Ipsaro Passione Andrea;
  20. La Barbera Vito Gianluca;
  21. La Torre Michele;
  22. Maddocco Nicola;
  23. Maiuri Anna Maria;
  24. Majolino Gaetano;
  25. Mamone Giuseppina;
  26. Marino Giuliana;
  27. Pezzino Letteria;
  28. Previti Carmelo;
  29. Pulitanò Massimo;
  30. Rizzo Domenico;
  31. Venuti Pietro;
  32. Zuccalà Giovanni.

Lista Il futuro è adesso

  1. Amodeo Alessandra
  2. Annetti Giovanni
  3. Arena Marisa
  4. Burrascano Saverio
  5. Calzetta Salvatore
  6. Cinturrino Tiziana
  7. Costa Francesco
  8. D’Arrigo Tommaso
  9. Fabiano Mariarosa
  10. Famà Fabio
  11. Foti Angelo
  12. Frassica Giovanni
  13. Laganà Consolata
  14. Lo Presti Antonino
  15. Marino Santino
  16. Masso Riccardo Domenico
  17. Minissale Carmelo
  18. Oteri Simona
  19. Pagano Consuelo
  20. Prestipino Carmelina
  21. Radesi Emanuela
  22. Stagnitta Placido

Lista Orgoglio messinese

  1. Altieri Giuseppe;
  2. Bombaci Graziella;
  3. Bonfiglio Renato;
  4. Cambria Natale;
  5. Catrimi Lucia;
  6. Conti Taguali Cristian;
  7. Costa Francesco;
  8. Cristescu Monica Teodora;
  9. D’Angelo Rosita;
  10. De Francesco Manuel;
  11. Fanizzi Domenico;
  12. Feminò Antonino;
  13. Fiumanò Ivana;
  14. Germolè Domenico;
  15. Insolia Gaia;
  16. Laganà Davide;
  17. Lania Giovanna;
  18. Lo Giudice Gregorio;
  19. Lo Presti Concetta;
  20. Longobucco Emilio;
  21. Magnisi Stefano;
  22. Mammoliti Francesco;
  23. Missimi Giuseppe;
  24. Morabito Maurizio;
  25. Occhipinti Giovanni;
  26. Palermo Massimo;
  27. Palmeri Raquela;
  28. Robert Luca;
  29. Scilio Maria Francesca;
  30. Tripodi Cristiano;
  31. Zangla Orazio;
  32. Zuccarello Fernanda.

Lista La politica del fare

  1. Bonafede Sebastiano;
  2. Bruni Daniele;
  3. Cascio Maria;
  4. Cutispoto Vanessa;
  5. D’Arrigo Anna;
  6. De Francesco Alessia;
  7. Falcone Andrea;
  8. Frisenda Filippo;
  9. Gatto Fortunata;
  10. Mazzeo Alessandro;
  11. Micalizzi Domenico;
  12. Morisciano Antonello;
  13. Palumbo Sabrina;
  14. Picciotto Roberto;
  15. Puglisi Marcello;
  16. Puleio Orazio;
  17. Rigano Antonella;
  18. Schirò Roberto;
  19. Trovato Salvo;
  20. Truscello Alessandro;
  21. Zanghì Massimo;
  22. Gugliemino Jenny;
  23. Tribodo Adriano.

Lista Zancle

  1. Agrillo Antonio;
  2. Basile Damiano;
  3. Bertuccio Caterina;
  4. Crisari Costantino;
  5. Cro Marina;
  6. Di Bella Nadia;
  7. Federico Adele;
  8. Finocchiaro Gaetano;
  9. Gasparro Arturo;
  10. Giacobbe Antonio;
  11. Giacobello Antonio;
  12. La Spada Santina;
  13. Lancia Antonio;
  14. Lo Presti Concetta;
  15. Masso Domenico Riccardo;
  16. Milia Vincenzo;
  17. Paolilla Rosamaria;
  18. Piccolo Antonino;
  19. Pino Alessio;
  20. Puleio Saverio;
  21. Rodilosso Simone;
  22. Santoro Angela;
  23. Savoca Daniela.

Lista Costa Blu

  1. Aliquò Rosalia Maria
  2. Arnao Domenica
  3. Barbagallo Andrea
  4. Bonanno Cristian
  5. Centorrino Noemi
  6. Conte Stefano
  7. Conticello Gaetano
  8. Costantino Chiara
  9. Falcone Rebecca
  10. Finocchiaro Letteria
  11. Giorgianni Rosaria
  12. Gitto Elio
  13. Gugliandolo Giuseppe
  14. Maddalena Ferdinando
  15. Maggio Giuseppe
  16. Mangano Giacoma
  17. Mastronardo Tommaso
  18. Metai Natasha
  19. Pollino Barbara
  20. Proto Alessio
  21. Ruggeri Chiara
  22. Scaravaggi Sabina
  23. Speranza Giusi
  24. Staiti Domenico
  25. Turiano Giuseppe
  26. Vita Corrado
  27. Maggauda Gianluca
  28. La Rosa Fortunata

Lista Liberi e Forti

  1. Brancato Antonio detto Tonino
  2. Cacciola Fabrizio
  3. Campagna Giuseppe detto Pippo
  4. Carrolo Elisabetta
  5. Caruso Giovanbattista detto Giovanni detto Signorino detto Guanta
  6. Celano Salvatore detto Celona
  7. Corrao Helga
  8. Crispo Lorenzo
  9. D’Amico Carmen
  10. De Leo Giovanni detto Gianni
  11. De Pasquale Massimo
  12. Donato Giovanni detto Gianni Pace detto Pace
  13. Famà Maria Rita Isabella detta Marisa
  14. Fragale Emilio
  15. Franza Alessandra
  16. Friuli Barbara
  17. Grassi Adriano
  18. Grasso Giovanni detto Karamella
  19. Greco Luigi detto Gigi
  20. Isaja Elisabetta
  21. La Malfa Maurizio
  22. La Monica Vincenzo detto Enzo
  23. Laganà Domenico detto Mimmo
  24. Licandro Giusi
  25. Lincoln Cinzia
  26. Munafò Claudia
  27. Natoli Alfredo
  28. Patriciello Giuseppe detto Patricello
  29. Sangrigoli Elisa detta Bitto
  30. Scoglio Antonella
  31. Sidoti Antonina detta Antonella
  32. Tinaglia Alessandro detto Reset

Lista Messina Protagonista

  1. Alibrandi Paolo
  2. Alonci Arturo detto Alongi
  3. Barbera Giacinto
  4. Bonanno Giovanni
  5. Bonfiglio Antonino detto Nino detto Antonio
  6. Casablanca Giuliana
  7. Catanzaro Ivan
  8. Cordaro Salvina
  9. Correnti Maria Cristina detta Cristina
  10. Cosenza Salvatore
  11. Davì Salvatore detto Salvo detto Salvuccio
  12. Gemelli Maurizio
  13. Gervasi Maria Fernanda
  14. Giorgio Francesco detto Ciccio
  15. La Cava Alessandro
  16. Laimo Franco Maria detto Franco detto Francesco
  17. Lombardo Raffaella
  18. Macrì Antonino detto Tonino
  19. Mancuso Manuela
  20. Martello Francesca
  21. Mettuno Luigi detto Nettuno
  22. Naccari Sergio
  23. Oteri Caterina
  24. Panarello Alessio detto Alessandro
  25. Paratore Simona
  26. Patti Giada
  27. Quattrocchi Gabriele
  28. Sciliberto Francesca detta Franca
  29. Scopelliti Giovanni
  30. Sindoni Donatella
  31. Vadalà Maria detta Meri
  32. Velini Vincenzo detto Enzo

Lista Lavoro e Solidarietà

  1. Barbera Chiara
  2. Busà Francesco
  3. Cappello Antonino detto Nino
  4. Carameli Giovanni
  5. Casale Sara
  6. Coccoli Rosaria
  7. Crocè Concetta detta Clara
  8. Currò Davide
  9. Ferrante Pietro
  10. Gangemi Giuseppe
  11. Grech Carmelo
  12. La Manna Marta
  13. Lombardo Alessandra
  14. Maugeri Lillo
  15. Mazzeo Domenico
  16. Merlino Gabriele
  17. Mondo Maria detta Mariella
  18. Naccari Lucia
  19. Orlando Tania
  20. Paladino Giuseppe
  21. Passari Maria
  22. Puglisi Francesca
  23. Raffa Maria
  24. Ruggeri Antonino
  25. Salanitro Angelo
  26. Spanò Antonella
  27. Terranova Tiziana
  28. Todaro Maria detta Mariella
  29. Valastro Giuseppa detta Pina
  30. Velardi Maria
  31. Ventura Irene
  32. Zamicelo Andrea

Lista Sviluppo Sostenibile

  1. Belmonte Manuel
  2. Caffo Giuseppe
  3. Castano Graziana Maria Rita
  4. Corso Stefania
  5. Cuticone Riccardo
  6. D’Angelo Roberta
  7. Dazi Santi
  8. De Pasquale Paolo
  9. Di Bernardo Giovanni
  10. Di Pietro Letterio detto Lillo
  11. Ferrara Patrizia
  12. Fundarò Maria
  13. Gangemi Antonina detta Antonella
  14. Giordano Michele
  15. Greco Andrea
  16. Indelicato Salvatore
  17. Maisano Antonino detto Nino
  18. Nunnari Filippo
  19. Oliveri Giuseppe detto Pippo
  20. Orefici Francesco
  21. Perrone Pietro detto Piero
  22. Pipitò Santo
  23. Prestopino Rossella
  24. Puglisi Paola
  25. Raffa Marco
  26. Recupero Maria Pia
  27. Santoro Alessio
  28. Smedile Maria detta Mary
  29. Tuccio Stellario
  30. Vollaro Mario
  31. Zizzo Francesco
  32. Zodda Stefania

Lista Cateno per i giovani

  1. Sebastiano Alleruzzo;
  2. Ivan Allia;
  3. Viviana Amenta;
  4. Giovanni Annetti;
  5. Beatrice Briguglio;
  6. Giuseppe Buongiorno;
  7. Andrea Cacciola;
  8. Antonino Cannaò;
  9. Sergio Carilli;
  10. Giovanna Catalano;
  11. Antonino Cuppari;
  12. Michele De Benedetto;
  13. Lorenzo Fenga;
  14. Luigi Giulintano;
  15. Anna La Croce;
  16. Giuseppe La Spada;
  17. Davide Marano;
  18. Igor Minissale;
  19. Luca Munaò;
  20. Chiara Musicò;
  21. Rosy Patti;
  22. Giovanni Pellegrino;
  23. Maria Rosa Runci;
  24. Deborah Santamaria;
  25. Salvo Santapaola;
  26. Daniela Savoca;
  27. Angelo Soraci;
  28. Maria Spanò;
  29. Antonio Trevi;
  30. Patrizia Villari;
  31. Luigi Voccio;
  32. Giuseppe Zaccone.

Lista De Luca Sindaco di Sicilia

  1. Giuseppe Agrillo;
  2. Viviana Alessi;
  3. Orazio Amato;
  4. Fiorenzo Ammendola;
  5. John Bungay;
  6. Loris Campisi;
  7. Antonino Catanzaro;
  8. Marco Cipriano;
  9. Adriana Coletta;
  10. Nino D’Angelo;
  11. Aurora Falcone;
  12. Soria Lorenza Fazio;
  13. Iris Forami;
  14. Giulio Fragale;
  15. Samadi Liyana Jayasundara;
  16. Samindi Jayawardena;
  17. Giulia La Rocca
  18. Luigi Lo Giudice;
  19. Giacomo Lupò;
  20. Martina Mannino;
  21. Gabriele Marra;
  22. Beatrice Mellini;
  23. Liana Merrino;
  24. Lorenzo Monteleone;
  25. Marco Occhino;
  26. Maria Pulejo;
  27. Mariacristina Cabrera Reyes;
  28. Daniele Romano;
  29. Lorena Ruello;
  30. Marco Scipilliti;
  31. Angelo Sparaino;
  32. Carmine Vicedomini,

 

Lista Amo Messina

  1. Aloisi Maria Detta Mary
  2. Bonarrigo Agatino
  3. Bosurgi Silvia
  4. Bruno Daniela
  5. Carbone Giovanni
  6. Chiarella Giuseppe Detto Peppe
  7. Ciraolo Vincenzo
  8. Corica Andrea
  9. Corona Vincenzo Detto Enzo
  10. De Stefano Giuseppe Detto Di Stefano Detto Pippo
  11. Duca Valentina
  12. Falcone Antonella
  13. Gugliotta Pietro Detto Piero
  14. Irrera Cristiana
  15. Mangano Paolo
  16. Merlino Roberta
  17. Musiano Maurizio
  18. Natale Giuseppe Detto Pippo
  19. Neri Nino
  20. Oteri Concetta Detta Ketty
  21. Porcari Bruno
  22. Puglisi Alfio Detto Alessandro
  23. Romeo Ettore
  24. Russo Piera
  25. Saglimbeni Salvatore
  26. Sciuto Letteria Detta Giovanna
  27. Spadaro Raffaella
  28. Spanò Nicola
  29. Staiti Giorgio
  30. Summa Natalino Detto Lino
  31. Trimarchi Letterio
  32. Vita Massimiliano Detto Massimo Detto Max

Lista Federico Per Messina

  1. Aliberti Antonello
  2. Antonuccio Irene
  3. Arcidiacono Selen
  4. Asciutto Francesco
  5. Burrascano Angelo
  6. Calabrò Vincenzo
  7. Cannavò Giusepppe
  8. Cantello Mirko
  9. Cervino Gabriele
  10. Ciulla Fabio
  11. Crifò Giovanna
  12. De Francesco Antonino
  13. Donato Giusy
  14. Falzea Gregorio
  15. Guadagna Francesca
  16. La Camera Patrizia
  17. La Tona Pietro
  18. Lanza Anna
  19. Latella Massimo
  20. Leone Biagio
  21. Nicoletti Marina
  22. Picciolo Gaetano
  23. Pirone Cetty
  24. Proscia Maria
  25. Riso Lucrezia
  26. Rizzo Massimo
  27. Romano Francesco
  28. Saglimbeni Paolo
  29. Salia Bisazza Stefano
  30. Scibilia Mariagrazia
  31. Sterrantino Chiara
  32. Tamà Sebastiano

(9)

Potrebbe interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.