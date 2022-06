Consiglio Comunale, oggi l’ufficializzazione dei seggi: chi sono i 32 eletti

È (quasi) fatta: l’Ufficio elettorale ieri ha deliberato decidendo di assegnare il premio di maggioranza al sindaco di Messina, Federico Basile. Le liste a suo supporto in Consiglio Comunale avranno quindi 20 seggi. Nella mattinata di oggi sarà ufficializzata la suddivisione e si saprà con certezza come sarà composta l’Assemblea. Diamo intanto uno sguardo allo scenario più probabile.

Dopo 17 giorni e lunghe ore passate tra le pareti di Palazzo Zanca, nel tardo pomeriggio di ieri l’Ufficio elettorale ha assegnato il premio di maggioranza al sindaco Federico Basile. Le motivazioni dietro questa decisione le ha spiegate lui stesso nel video che potete vedere in questo articolo.

Il dubbio in questo momento è se il centrodestra, contando anche Maurizio Croce eletto in Consiglio Comunale in quanto candidato sindaco secondo classificato, avrà 7 seggi o 8. Il centrosinistra è invece in bilico tra i 5 e i 4 seggi. Le ipotesi sono due: centrodestra 8 seggi e centrosinistra 4; centrodestra 7 seggi e centrosinistra 5. Nel caso, attualmente considerato più probabile, l’Ufficio elettorale deliberasse seguendo la prima opzione (sulla base dei calcoli), la situazione sarebbe la seguente.

Consiglio Comunale di Messina: tutti i nomi

Consiglieri Comunali di Federico Basile

Alessandro De Leo – Lista Basile Serena Giannetto Rosaria Di Ciuccio Giuseppe Busà Nello Pergolizzi Cosimo Oteri Giulia Restuccia Pippo Trischitta Ciccio Cipolla Antonella Feminò Rosaria D’Arrigo Cateno De Luca – Lista De Luca Salvatore Papa Raffaele Rinaldo Emilia Rotondo Margherita Milazzo Raimondo Mortelliti Mirko Cantello – Lista Prima L’italia Amalia Centofanti Giuseppe Villari

Seggi ai consiglieri comunali di centrodestra

Federica Vaccarino – Ora Sicilia Dario Ugo Zante Giandomenico La Fauci Dario Carbone – Fratelli d’Italia Libero Gioveni Pasquale Currò D’Angelo Nicoletta – Forza Italia Maurizio Croce

Seggi ai consiglieri comunali del centrosinistra

Concetta Buonocore – Lista De Domenico Giovanni Caruso Calabrò Felice – Lista PD Antonella Russo

In bilico Alessandro Russo, per la lista De Domenico e Pasquale Currò per Fratelli d’Italia.

