Elezioni, tutti i volti nuovi del prossimo Consiglio Comunale di Messina

Il nuovo Consiglio Comunale di Messina avrà, per la stragrande maggioranza, dei volti nuovi. In attesa della proclamazione ufficiale degli eletti, dopo che il magistrato Corrado Bonazinga ha confermato l’assegnazione del premio di maggioranza alle liste a sostegno del sindaco Federico Basile, la composizione del prossimo civico consesso peloritano è definitiva, salvo ricorsi. Dei neoeletti 32 consiglieri, solo 12 hanno già ricoperto la carica nelle precedenti consiliature.

Consiglio Comunale Messina: i consiglieri di Basile al loro primo mandato

Sebbene la coalizione di Basile possa vantare la percentuale più alta di nuovi consiglieri, tra i 20 “deluchiani” che siederanno a Palazzo Zanca ci sono dei nomi familiari agli elettori messinesi: Alessandro De Leo (ex gruppo misto), Nello Pergolizzi (ex gruppo misto), Serena Giannetto (ex gruppo misto), Ciccio Cipolla (ex gruppo misto) e Pippo Trischitta (ex centrodestra). E poi, naturalmente, c’è l’ex sindaco Cateno De Luca, che dovrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio Comunale, ma è al primo mandato da consigliere.

Queste tutte le new entry tra le liste di Basile:

LISTA BASILE SINDACO

Rosaria Di Ciuccio;

Giuseppe Busà;

Cosimo Oteri;

Giulia Restuccia;

Antonella Feminò;

Rosaria D’Arrigo;

LISTA DE LUCA

Cateno De Luca;

Salvatore Papa;

Raffaele Rinaldo;

Emilia Rotondo;

Margherita Milazzo;

Raimondo Mortelliti;

LISTA PRIMA L’ITALIA

Mirko Cantello;

Amalia Centofanti;

Giuseppe Villari.

I nomi dei consiglieri di centrodestra al loro debutto in Consiglio

Le novità, comunque, non mancano anche negli altri schieramenti. Sono soprattutto giovani i candidati che sono riusciti a entrare nel Civico consesso. Ecco i nomi dei consiglieri del centrodestra che si accingono a iniziare il loro primo quinquennio a Palazzo Zanca, incluso il candidato sindaco arrivato secondo, Maurizio Croce, che accetterà il seggio che gli spettava di diritto:

LISTA ORA SICILIA

Federica Vaccarino;

LISTA FRATELLI D’ITALIA

Dario Carbone;

Pasquale Currò;

LISTA MAURIZIO CROCE SINDACO

Maurizio Croce.

La situazione nel centrosinistra

Nel centrosinistra, invece, ci sarà una nuova consigliera che affiancherà i veterani Felice Calabrò, Antonella Russo e Giovanni Caruso, ovvero Concetta Buonocore, eletta con la Lista De Domenico Sindaco.

(9)