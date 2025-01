Frecce Tricolori a Messina: per la prima volta la pattuglia acrobatica sarà nella Città dello Stretto

Le Frecce Tricolori saranno per la prima volta a Messina. Presentata questa mattina a Palazzo Zanca la manifestazione che vedrà protagonista la squadra acrobatica delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare nella Città dello Stretto.

La manifestazione aerea “Frecce Tricolori” si terrà domenica 3 agosto ed è promossa dal Comune di Messina in collaborazione con l’Aeronautica Militare e l’Aereo Club dello Stretto Asd quale organizzazione federata all’Aereo Club d’Italia.

Frecce Tricolori a Messina: un evento straordinario

Il sindaco di Messina Federico Basile si è detto entusiasta di essere riuscito a portare nel 2025 lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Messina. «Non si tratta solo dello spettacolo in sé ma anche del senso di appartenenza di tutti i cittadini all’Italia. Da sindaco sono contento e orgoglioso di portare questo appuntamento in città che sarà anche motivo di aggregazione. Messina avrà modo di conoscere tutto quello che le Forze Armate fanno quotidianamente» – ha dichiarato.

Il presidente dell’Aereo Club dello Stretto, Rino Sculco, è entrato nel dettaglio della manifestazione: «abbiamo lavorato tanto per portare la manifestazione a Messina. La città non ha mai avuto le Frecce Tricolori e le vedrà per la prima volta».

Lo spettacolo dura circa 30 minuti. La pattuglia acrobatica sarà a Messina il 3 agosto, con le prove che saranno il giorno precedente.

«Abbiamo avuto la data ufficiale con molto anticipo. Questo ci dà la possibilità di pensare a cosa vogliamo mettere di lato alla manifestazione che si concluderà con l’esibizione delle Frecce. La pattuglia acrobatica si esibirà intorno alle ore 18:00. È un’attività seria che va fatta con la testa perché il pericolo c’è sempre e nessuno si deve fare male, la sicurezza prima di tutto» – ha concluso.

Un grande lavoro organizzativo

Alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo delle Frecce Tricolori a Messina, ha poi preso la parola il Colonnello Francesco Moraci, ex pilota dell’Aeronautica che da vent’anni dirige la manifestazione.

Il Colonnello ha spiegato che i lavori di organizzazione inizieranno già a Marzo nonostante la manifestazione si terrà ad Agosto. L’apertura sarà a cura del 15° stormo SAR mentre la pattuglia acrobatica è l’ultimo evento che chiuderà la manifestazione.

Rimane ancora da decidere la location perchè la pattuglia acrobatica necessita di un raggio di sei mila piedi di altezza e un raggio di cinque miglia.

Frecce Tricolori a Messina: forte senso di italianità

Oltre al Colonnello Moraci, presenti anche i soci piloti dell’Aereo Club dello Stretto Bruno Polifroni e Carmelo Cadili.

Cadili ha dichiarato: «abbiamo lavorato incessantemente negli ultimi due anni per avere la pattuglia acrobatica a Messina. Ci siamo riusciti anche grazie al presidente dell’Aereo Club. Apriamo l’agosto messinese con una manifestazione di tutto rispetto che riempie di orgoglio la città».

Anche l’assessore Massimo Finicchiaro ha ribadito che le Frecce Tricolori a Messina sono uno dei grandi eventi dell’estate. «Immaginiamo di creare qualcosa a latere, che siano giornate dedicate a tutte le Forze Armate» – ha aggiunto.

Entusiasmo condiviso anche dal vicesindaco Salvatore Mondello: «sono felice, perché la delega delle Forze Armate la porto avanti con passione ed è quella che più amo».

In conclusione, il sindaco ha evidenziato: «voglio sottolineare l’unicità dell’evento che accoglierà tantissima gente. La sicurezza sarà importantissima e lo spettacolo caratterizza la forte italianità anche perché quest’anno ci sono i 70 anni della firma con la quale è partita Comunità Europea. Sarà un momento indimenticabile per la nostra città».

