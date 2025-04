La Galleria d’Arte del Palacultura di Messina apre le porte ai crocieristi

La Galleria d’Arte Moderna del Palacultura “Antonello” di Messina apre le porte ai crocieristi grazie al programma promozionale dei siti di interesse del Comune. Il Palacultura, con i suoi spazi dedicati alla cultura, grazie agli accordi con i tour operator, metterà a disposizione i ragazzi del servizio Civile. Oltre a loro ci saranno i ragazzi della Biblioteca “T. Cannizzaro” e gli studenti dell’indirizzo linguistico del liceo Seguenza impeganti nel percorso PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Galleria d’arte Palacultura: appuntamento con la bellezza

La nuova stagione crocieristica sta per iniziare. Il Comune, oltre alla Sala Immersiva con il video “Messina 1780” e la Mostra Permanente della Vara e dei Giganti, ha provveduto a riposizionare all’interno del primo piano del Palazzo della Cultura dei dipinti. I dipinti (circa quindici), pertinenti alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMM), erano stati rimossi temporaneamente in occasione della mostra didattica su Antonello da Messina. La manifestazione ha fatto parte di varie iniziative a cui hanno partecipato studiosi come Pierluigi Leone de Castris, Gioacchino Barbera, Francesca Campagna Cicala, Caterina Di Giacomo e Salvatore Bottari.

Il riposizionamento dei quindici dipinti al primo piano del Palazzo della Cultura è stato possibile grazie al supporto di una ditta specializzata, della dott.ssa Grazia Musolino e alla presenza della dott.ssa Virgina Buda della Soprintendenza di Messina.

Il coordinamento scientifico del progetto “I luoghi della Memoria, la poetica e i misteri del no humano pictoris”, affidati alla storica dell’arte Grazia Musolino, porterà a breve alla presentazione del catalogo relativo agli atti del convegno e al percorso espositivo, curato dalla stessa.

Sostenere l’arte

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso hanno voluto fortemente gli eventi collaterali del progetto. Hanno avuto l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al pittore, riconosciuto come il grande del Rinascimento europeo. Inoltre, gli eventi sono sostenuti con impegno da Milena Romeo, soggetto attuatore nella qualità di presidente delle associazioni “Cara Beltà – Sicilia” e “Antonello da Messina”.

L’allestimento didattico su Antonello, organizzato nel Palazzo della Cultura, a lui intitolato, ha raccolto il favore di circa 3.000 presenze. Fra queste presenze si registrano: studenti delle scuole, insegnanti, appassionati e associazioni culturali. Contestualmente ha previsto la valorizzazione delle opere di arte contemporanea più importanti presenti nell’edificio. Queste ultime non sono state trasferite ma, intenzionalmente, riunite e valorizzate nella saletta circolare. L’obiettivo è di farle rientrare nel percorso stabilito per i visitatori introdotti dalle guide dopo il grande pannello allestito per Renato Guttuso.

