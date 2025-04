Messina verso la Pasqua: le iniziative per la Settimana Santa 2025

Messina si prepara alla Pasqua e questa mattina sono state illustrate le iniziative in occasione della Settimana Santa 2025.

L’assessore Enzo Caruso ha evidenziato: «come da tradizione, si rinnova l’appuntamento della Settimana Santa e, a nome del sindaco Federico Basile e dell’Amministrazione tutta, esprimiamo, insieme al collega Minutoli, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione del programma, che quest’anno è ancora più articolato. Il momento principale sarà la processione cittadina delle Barette, che per storia e numeri è seconda soltanto a quella della Vara. Le Barette fanno parte del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città e sono testimonianza di unione per la nostra comunità nel segno della fede e della devozione ed occasione di interesse turistico e attrattivo anche per i visitatori presenti in città e per quelli provenienti dai Comuni limitrofi».

L’assessore Massimiliano Minutoli, ha ricordato che tutti gli eventi previsti si svolgeranno nel massimo rispetto della sicurezza grazie anche a tutti i volontari che collaborano per la buona riuscita delle varie iniziative. «È già stato predisposto il piano di sicurezza per un’efficiente organizzazione delle manifestazioni previste dal programma. Si raccomanda alla cittadinanza e ai turisti di prestare sempre la massima attenzione, rispettando le disposizioni vigenti. Ringrazio il Corpo di Polizia municipale, le nostre Aziende partecipate per i servizi e i mezzi che forniranno, i volontari di Protezione Civile e tutti coloro che a vario titolo collaboreranno con noi. Messina é pronta a godere di una secolarità che si tramanda nel tempo».

Settimana Santa Messina 2025: gli Spampanati

Alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative in occasione della Settimana Santa a Messina 2025 hanno partecipato anche le Confraternite cittadine del SS. Crocifisso il Ritrovato e della Maria SS. della Mercede. Le confraternite erano rappresentate rispettivamente dal governatore Pietro Corona e dal commissario Fortunato Marino.

Fortunato Marino ha illustrato il programma della “Festa degli Spampanati” che avrà luogo il 20 aprile, il giorno di Pasqua. Alle 7:30 ci sarà la Santa Messa e la trionfale uscita dei simulacri di Gesù e Maria con la processione per le vie della città.

Alle 10:30, a Piazza Duomo, ci sarà l’incontro con Maria e suo figlio. A tal proposito, Marino ha spiegato: «il centro della festa è proprio l’incontro che si fa a Piazza Duomo. L’assessore Caruso ha recuperato il simulacro della Madonna della Mercede che perde l’abito nero quando incontra il Cristo Risorto».

La tradizione dell’incontro tra Maria è suo figlio non si è mai fermata, neppure con il terremoto del 1908. «Questo dà un messaggio di speranza. Anche con la città in macerie, si è svolto l’incontro nell’area di via Nino Bixio. Il fatto che la Madonna perda l’abito nero del lutto era una tradizione che era scomparsa. Ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico nel momento in cui avviene l’incontro con le due aste che si toccano; l’abito nero cade e parte la moschetteria» – ha spiegato.

La Festa degli Spampanati si chiama così perchè avviene a Pasqua, in primavera, tempo per eccellenza di rinascita, di speranza. La festa nasce a Gravitelli e le ragazze del luogo usavano indossare abiti colorati e primaverili e per questo motivo, venivano chiamate spampanate.

Tradizioni di fede

Queste iniziaitive per la Settimana Santa a Messina 2025 rappresentano l’identità di un luogo. Grande importanza, come ha ricordato la Fondazione Bonino, viene data ai giovani. I giovani vanno coinvolti il più possibile per far capire loro l’importanza di queste tradizioni da rispettare e portare avanti. Si tratta di eventi che fanno riamare e riassaporare Messina e ci si auspica che proprio i giovani possano rimanere nella propria città.

Venerdì 18 aprile ci sarà la tradizionale processione delle barette dove i portatori indosseranno una sacca rossa in ricordo della Passione di Cristo.

