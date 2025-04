Cinque libri da leggere ad aprile 2025: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

Ci sono giornate in cui hai proprio bisogno di una storia, e chi meglio di un libraio per consigliarti quella giusta? In una mattinata di forte scirocco sullo Stretto di Messina ci siamo rifugiati in libreria e, già che c’eravamo, ci siamo fatti consigliare cinque libri da leggere ad aprile 2025 per tenerci compagnia in queste giornate cupe e ventose.

Dopo una piccola pausa, torna su Normanno.com la rubrica “I consigli dei librai di Messina”. Ogni mese vi porteremo con noi in libreria alla ricerca della storia perfetta in cui immergersi, tra grandi classici della letteratura italiana e straniera, nuove uscite, piccole chicche dimenticate e autori da riscoprire. Ad accompagnarci e guidarci ci sarà sempre un libraio di fiducia di una delle librerie di Messina.

Per la prima puntata di questa nuova stagione siamo andati alla Gilda dei narratori, al numero 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino, dove ci ha accolto il libraio Giuseppe De Domenico. Tra i libri che consiglia di leggere ad aprile 2025 troverete: una storia commovente sul rapporto conflittuale tra un padre e un figlio apparentemente molto diversi tra loro; il racconto fiume di una famiglia disfunzionale; un classico italiano del Novecento troppo spesso dimenticato, ma da recuperare (o, perché no, rileggere) in vista del 25 aprile, la Festa della Liberazione.

Libri da leggere ad aprile 2025: i consigli de “La Gilda dei narratori” di Messina

Fatte le dovute premesse, è il momento di andare al sodo, ovvero ai consigli di Giuseppe De Domenico de “La Gilda dei narratori”. Ecco, quindi, i libri da leggere ad aprile 2025:

Per altri suggerimenti potete consultare qualche vecchia puntata (i libri non scadono mai) qui su Normanno.com, o attendere il prossimo mese per nuovi consigli di lettura.

