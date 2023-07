Tre libri da leggere nell’estate 2023: i consigli dei librai di Messina (parte 1) – VIDEO

Agosto è ormai alle porte, fa un caldo incredibile, ed è quindi tempo di riposo, mare e letture sotto l’ombrellone; e se non sapete ancora cosa scegliere, niente paura, arrivano i consigli dei librai di Messina sui libri da leggere nell’estate 2023. Scopriamo i primi tre suggerimenti in un breve video di tre minuti (circa).

Torna, dopo la puntata di Natale 2022, la rubrica con i consigli di lettura dei librai di Messina, ma questa volta in versione estiva e in tre puntate che si susseguiranno a cavallo tra il mese di luglio e quello di agosto 2023. In questo primo appuntamento abbiamo chiesto qualche suggerimento di lettura a Giuseppe De Domenico della libreria “La Gilda dei Narratori” di Messina.

Quali libri ci ha consigliato da leggere per l’estate 2023? «Un romanzo che miscela narrativa storica e realismo magico; un giallo ambientato in Sicilia, scorrevole e avvincente, ricco di colpi di scena e indizi che mettono alla prova il lettore; un esordio che racconta del complicato rapporto tra padre e figlio». Per saperne di più, vi rimandiamo al video.

Tre libri da leggere nell’estate 2023: i consigli della Gilda dei Narratori di Messina

