Cinque libri da leggere nell’autunno 2025: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

Le foglie che cambiano colore, i primi freddi e le giornate di pioggia: questa è la stagione perfetta per i lettori, che hanno finalmente la scusa per rintanarsi in casa a leggere, magari con una tazza di tè fumante. E se siete in cerca di storie in cui immergervi fino a notte fonda, ecco cinque libri da leggere nell’autunno 2025.

Nuovo appuntamento con la rubrica di Normanno.com “I consigli dei librai di Messina”. Questa volta, ad accompagnarci nella ricerca delle letture perfette per l’autunno 2025 è stata Viviana Montalto, libraia della libreria Mondadori Bookstore (Ciofalo), al numero 35 di via Consolato del mare.

Tra i suoi consigli di lettura ci sono: un piccolo classico del gotico che vi terrà incollati alla sedia, perfetto da leggere la notte di Halloween; un libro golosissimo; una lettura perfetta per chi è alla ricerca di un comfort book, una coccola dopo una giornata stressante di lavoro o di studio. Insomma, tutte letture da accompagnare a una tazza di tè o magari a una cioccolata calda (e qualche biscotto).

Cinque libri da leggere in autunno: i consigli della Mondadori Bookstore di Messina

Fatte tutte le dovute premesse, ecco i cinque libri da leggere nell’autunno 2025, consigliati da Viviana Montalto della libreria Mondadori Bookstore di Messina:

