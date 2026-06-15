RGE 223/2024. In Messina (ME), vico I Saponara, villaggio Annunziata – Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad uso civile abitazione, costituente parte integrante di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, con copertura piana, posto al piano terra. L’unità immobiliare è composta da: ingresso-corridoio, 5 vani, di cui due camere da letto, soggiorno, cucina-tinello, wc, balcone, e due aree pertinenziali, superficie lorda complessiva mq 196,91, consistenza 6,5 vani. Dall’APE allegato alla perizia di stima in classe energetica G. PREZZO BASE Euro 76.247,19. Offerta minima Euro 57.185,39. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/10/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Arizia Stefania 3453049779, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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