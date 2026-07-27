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RGE 115/2024

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RGE 115/2024. In Gaggi (ME), Via Umberto I 123-125 – Lotto 1: Appartamento per civile abitazione, posto al terzo piano del fabbricato, composto da tre camere, cucina, soggiorno, due bagni, un disimpegno, un ripostiglio, quattro balconi, cl. 5, 8 vani, superficie totale 167 mq, Rendita Euro 330,53. PREZZO BASE Euro 96.619,50. Offerta minima Euro 72.464,63. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Gaggi (ME), Via Umberto I 125 – Lotto 2: Locale deposito, cl.5, Rendita Euro 337,35, piano terra composto zona deposito (circa 109,34 mq a cui va sottratta un’area di circa 4,60 mq perché area comune sub 1 delle particelle nn. 328 e 330), un bagno (circa 5,02 mq), due vani deposito (circa 14,90 e 15,56 mq) corte esterna (circa 37,16 mq). PREZZO BASE Euro 34.056,90. Offerta minima Euro 25.542,68. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 08/10/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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