MESSINA (ME) – VIA PALERMO, 481 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – APPARTAMENTO a P.4, composto da ampio soggiorno, due vani, cucina, due w.c., disimpegno e balconi, e locale sgombero a P. T.; consistenza complessiva mq. 108 circa. Prezzo base Euro 62.002,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 46.501,88. Apertura buste 23/09/26 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Maria Carmela Dangelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Notaio Claudio Ciappina tel. 090716247. Richieste visite solo da Portale Vendite Pubbliche Siti https://portalevenditepubbliche.it; www.astalegale.net; www.tribunale.messina.it; www.normanno.com; www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it. Rif. RGE 54/2025 ME914559

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