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RGE 109/2023

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RGE 109/2023. In Messina (ME), C.da Scavotto Giampilieri Marina 202/A – Lotto UNICO: Deposito a P. sem., di mq. commerciali 446,50 circa, composto da ampi locali e da una zona in cui le partizioni interne hanno creato degli ambienti più piccoli, oltre due w.c., in stato di manutenzione scadente. Trascritto il 7/9/2010 ai nn. 28481/19415 preliminare di vendita cui non ha fatto seguito nel successivo triennio trascrizione di definitivo o di altro atto costituente esecuzione del preliminare per gli effetti di cui all’art. 2645 bis, co. 3, c.c., formalità non cancellabile. PREZZO BASE Euro 67.075,00. Offerta minima Euro 50.306,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/09/2026 ore 11:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via I Settembre n. 116. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Galletta Caterina 3479234564, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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