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RGE 261/2024

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RGE 261/2024. In Messina (ME), Via Saverio Parisi (ex Via Vecchia San Luigi), Case I.A.C.P. – Pal. G int. 2 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento per civile abitazione con dotazioni e finiture di tipo economico, composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, due camere, cucina, bagno, per una superficie lorda di mq. 94 circa, oltre balconi, vani 5,5. PREZZO BASE Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/10/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. La Torre Michele 3287377168, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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