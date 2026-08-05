RGE 150/2024. In Messina (ME), Via 41 C, rione Valle degli Angeli – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al piano secondo e si compone di un ingresso soggiorno ed angolo cottura in un unico ambiente, due camere e un bagno. Il vano giorno e una camera da letto affacciano su una terrazza coperta da cui si accede ad un ulteriore vano deposito, classe 06, vani 6, superficie catastale mq 92, rendita 77,47 Euro. PREZZO BASE Euro 15.750,00. Offerta minima Euro 11.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. modalità asincrona telematica 11/11/2026 ore 10:00 presso tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Marilena 3802980779, per info e visita immobile.

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