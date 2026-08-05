Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 150/2024

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 150/2024. In Messina (ME), Via 41 C, rione Valle degli Angeli – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al piano secondo e si compone di un ingresso soggiorno ed angolo cottura in un unico ambiente, due camere e un bagno. Il vano giorno e una camera da letto affacciano su una terrazza coperta da cui si accede ad un ulteriore vano deposito, classe 06, vani 6, superficie catastale mq 92, rendita 77,47 Euro. PREZZO BASE Euro 15.750,00. Offerta minima Euro 11.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. modalità asincrona telematica 11/11/2026 ore 10:00 presso tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Marilena 3802980779, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

(0)

Potrebbe interessarti

mercoledì, 5 Agosto 2026

RGE 113/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 113/2022. In Messina (ME), Contrada Fossa Grande, Faro Superiore - Lotto UNICO: Proprietà per la quota di 1/1 di…

mercoledì, 5 Agosto 2026

RGE 261/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 261/2024. In Messina (ME), Via Saverio Parisi (ex Via Vecchia San Luigi), Case I.A.C.P. - Pal. G int. 2…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 6/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 6/2023. In Furci Siculo (ME), Contrada Grotte - Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 113/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 113/2023. In Messina (ME), Strada Statale 114 km. 10,800, villaggio Santa Margherita 114 - Lotto 1: Piena proprietà di…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 115/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 115/2024. In Gaggi (ME), Via Umberto I 123-125 - Lotto 1: Appartamento per civile abitazione, posto al terzo piano…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 133/2021

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 133/2021. In Torregrotta (ME), Viale Europa 93 - Lotto 2: Appartamento sup. comm. 181,74 mq composto da ingresso, quattro…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 144/2019

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 144/2019. In Messina (ME), VIA 174/A S.S. Filippo snc, quartiere Gazzi - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 208/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 208/2024. In Saponara (ME), Via Roma 490 - Lotto UNICO: Appartamento piano secondo, composto da cucina - salone, tre…

error: Contenuto protetto.