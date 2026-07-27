RGE 113/2023. In Messina (ME), Strada Statale 114 km. 10,800, villaggio Santa Margherita 114 – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento posto a piano 1 di un complesso condominiale composto da due camere da letto, un soggiorno, un corridoio, un wc, un ripostiglio, un balcone/terrazzo, per una superficie lorda di mq. 103, vani 5,5,. PREZZO BASE Euro 76.000,00. Offerta minima Euro 57.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Giuseppe Bottone 1 – Lotto 2: Nuda proprietà per la quota di 500/1000 e usufrutto di immobile residenziale sito a piano secondo di un edificio a 6 elevazioni f.t. composto da un ingresso/disimpegno, soggiorno/cucina, tre camere da letto, wc, ripostiglio e bagno di servizio, per una superficie lorda di mq. 108, vani 6. PREZZO BASE Euro 51.400,00. Offerta minima Euro 38.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Gioiosa Marea (ME), Galbato – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di villetta residenziale su due piani e corte antistante composta da due elevazioni e lastrico solare, superficie coperta pari a circa mq. 44, superficie commerciale lorda equivalente di mq. 108, superficie netta utile par a 65 mq, la corte sviluppa una superficie di circa mq. 95, vani 4,5. PREZZO BASE Euro 65.625,00. Offerta minima Euro 49.219,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Gioiosa Marea (ME), Galbato – Lotto 4: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni, tre corpi a sé stanti di piccole dimensioni, identificati al Catasto Terreni al foglio 4 p. 178 Pascolo arborato sup. 15a 90ca; al foglio 9 p. 435 Bosco Ceduo sup. 4a 30ca; foglio 10 p. 295 Uliveto sup. 30a 30ca. PREZZO BASE Euro 9.000,00. Offerta minima Euro 6.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/10/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. La Torre Michele 3287377168, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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