RGE 210/2023. In Messina (ME), Via Militare Bisconte – Lotto 1: appartamento per civile abitazione, classe 12, consistenza 4,5 vani, rendita 153,39 Euro. L’immobile è posto al piano terra (sottostrada) e fa parte di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra; è composto da un ingresso/corridoio che immette direttamente nel vano soggiorno, sul lato opposto si trova la cucina, accessibile dal corridoio tramite una porta. Proseguendo si ha una cameretta e sul lato opposto la camera da letto. In fondo al corridoio, in posizione frontale è ubicato il bagno. PREZZO BASE Euro 66.037,50. Offerta minima Euro 49.528,12. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/10/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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