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RGE 133/2021

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RGE 133/2021. In Torregrotta (ME), Viale Europa 93 – Lotto 2: Appartamento sup. comm. 181,74 mq composto da ingresso, quattro camere, cucina, corridoio, due bagni, ampia veranda e due balconi posto al secondo piano di un fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre lastrico solare. PREZZO BASE Euro 37.350,00. Offerta minima Euro 28.012,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/11/2026 ore 09:45 presso Associazione Vendite Delegate (A.V.D.) sito in Messina, Corso Cavour n. 206 is. 371. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile.

+Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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