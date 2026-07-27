Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 208/2024

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 208/2024. In Saponara (ME), Via Roma 490 – Lotto UNICO: Appartamento piano secondo, composto da cucina – salone, tre vani, due bagni, due disimpegni, due zone di sgombero di altezza ridotta sottofalda, della superficie commerciale di mq. 138,00 circa, oltre balconi, con altezza media interna di mq. 2.70, e cantina al piano seminterrato di mq. 48. Dall’A.P.E. allegato alla CTU appartamento in classe E. PREZZO BASE Euro 107.471,25. Offerta minima Euro 80.603,44. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/09/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

(1)

Potrebbe interessarti

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 6/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 6/2023. In Furci Siculo (ME), Contrada Grotte - Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 113/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 113/2023. In Messina (ME), Strada Statale 114 km. 10,800, villaggio Santa Margherita 114 - Lotto 1: Piena proprietà di…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 115/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 115/2024. In Gaggi (ME), Via Umberto I 123-125 - Lotto 1: Appartamento per civile abitazione, posto al terzo piano…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 133/2021

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 133/2021. In Torregrotta (ME), Viale Europa 93 - Lotto 2: Appartamento sup. comm. 181,74 mq composto da ingresso, quattro…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 144/2019

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 144/2019. In Messina (ME), VIA 174/A S.S. Filippo snc, quartiere Gazzi - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 210/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 210/2023. In Messina (ME), Via Militare Bisconte - Lotto 1: appartamento per civile abitazione, classe 12, consistenza 4,5 vani,…

lunedì, 27 Luglio 2026

RGE 255/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 255/2024. In Messina (ME), Salita Tre Monti 14, compl. "Tremonti Residence Miramare" - Lotto UNICO: Appartamento a P. T,…

venerdì, 24 Luglio 2026

RGE 54/2025 ME914559

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - VIA PALERMO, 481 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' ASINCRONA - APPARTAMENTO a P.4, composto da ampio soggiorno, due…

error: Contenuto protetto.