RGE 6/2023. In Furci Siculo (ME), Contrada Grotte – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare (villa singola) della superficie commerciale di mq. 122,00. La villa singola è composta al piano terra da ingresso e disimpegno, cucina, camera, bagno, ripostiglio sotto-scala, salone soggiorno, veranda ed altro WC realizzato sul terreno est di pertinenza, al piano sottotetto, cui si accede da una scala interna sono stati realizzati n. 2 vani letto e n. 1 WC. PREZZO BASE Euro 183.472,50. Offerta minima Euro 137.604,37. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/11/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 3470851537, per info e visita immobile.

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