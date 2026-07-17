RGE 155/2022. In Messina (ME), Via Gelone 16 – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 73,10 mq per la quota di intera piena proprietà. L’appartamento è composto da ingresso, cucina con balcone, 2 stanze, bagno e ripostiglio ed è dotato di riscaldamento autonomo, condizionatori nei vani principali, pavimenti in marmo e porte in legno con vetrate artistiche. Annesso alla proprietà vi è anche il posto auto nel cortile condominiale. PREZZO BASE Euro 68.000,00. Offerta minima Euro 51.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/11/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Nino Bixio n. 89 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Anastasi Nunziello 3483917011, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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