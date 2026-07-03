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RGE 15/2024

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RGE 15/2024. In Messina (ME), Contrada Miano, Villaggio San Saba – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 139,58 mq, situato al primo piano di un fabbricato a due elevazioni fuori terra. L’ingresso avviene tramite un’area di pertinenza comune a entrambi i subalterni. Da qui, si accede alle scale che conducono alla veranda e all’appartamento. L’appartamento è composto da due camere, un salone, un corridoio, un’ampia cucina abitabile, un bagno, una veranda e un terrazzo a uso esclusivo. PREZZO BASE Euro 40.258,00. Offerta minima Euro 30.193,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/09/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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