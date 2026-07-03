RGE 201/2024. In Torregrotta (ME), Via Nazionale Sottovia, Torregrotta, Località Scala – Lotto UNICO: Capannone artigianale a piano terra utilizzato come deposito, della superficie di mq. 445 circa, con ufficio di mq. 20 circa, piccolo ripostiglio abusivo di mq. 4 circa e corti annesse di complessivi mq. 174 circa, su una delle quali insiste un pozzo trivellato; superficie lorda complessiva mq. 643 circa. Sul cortile laterale un solco nella pavimentazione e alcuni tombini indicano la presenza di un canale di scolo per le acque provenienti dall’autostrada A20. PREZZO BASE Euro 187.500,00. Offerta minima Euro 140.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/09/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Andreozzi Nicola 090679152, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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