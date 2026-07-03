Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 201/2024

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 201/2024. In Torregrotta (ME), Via Nazionale Sottovia, Torregrotta, Località Scala – Lotto UNICO: Capannone artigianale a piano terra utilizzato come deposito, della superficie di mq. 445 circa, con ufficio di mq. 20 circa, piccolo ripostiglio abusivo di mq. 4 circa e corti annesse di complessivi mq. 174 circa, su una delle quali insiste un pozzo trivellato; superficie lorda complessiva mq. 643 circa. Sul cortile laterale un solco nella pavimentazione e alcuni tombini indicano la presenza di un canale di scolo per le acque provenienti dall’autostrada A20. PREZZO BASE Euro 187.500,00. Offerta minima Euro 140.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/09/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Andreozzi Nicola 090679152, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

(4)

Potrebbe interessarti

venerdì, 3 Luglio 2026

RGE 108/2025

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 108/2025. In Messina (ME), Via Comunale Santo - Lotto 1: Appartamento oltre cantina Pal. 24, facente parte di un…

venerdì, 3 Luglio 2026

RGE 15/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 15/2024. In Messina (ME), Contrada Miano, Villaggio San Saba - Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione della superficie commerciale…

lunedì, 15 Giugno 2026

RGE 8/2000

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 8/2000. In Messina (ME), Via Sirio 4 - Lotto 1: Quota pari ai 17/24 indivisi di appartamento composto nell'intero…

lunedì, 15 Giugno 2026

RGE 15/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 15/2022. In Gaggi (ME), Via Salita Cavallaro - Lotto 1: Piena proprietà di 1/1 di immobile, piani 3-4-S1 che…

lunedì, 15 Giugno 2026

RGE 48/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 48/2024. In Torregrotta (ME), Via XXI Ottobre 243/B - Lotto UNICO: Diritto di proprietà di un immobile primo piano…

lunedì, 15 Giugno 2026

RGE 223/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 223/2024. In Messina (ME), vico I Saponara, villaggio Annunziata - Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad…

venerdì, 29 Maggio 2026

RGE 83/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 83/2023. In Messina (ME), Via Acqua del Conte - Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento per la quota di…

venerdì, 29 Maggio 2026

RGE 91/2021

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 91/2021. In Messina (ME), Via San Riccardo, rione Santa Chiara - Lotto UNICO: Abitazione di tipo civile della sup.…

error: Contenuto protetto.