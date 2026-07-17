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RGE 167/2020

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RGE 167/2020. In Messina (ME), Via Palermo 481 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento formato da un soggiorno, tre camere da letto, un corridoio, una cucina ed un bagno. L’immobile è ubicato al piano primo (seconda elevazione f.t.) di un edificio a cinque elevazioni fuori terra e sviluppa una superficie commerciale complessiva di circa 113,50 mq. ed ha un’altezza utile di 3,00 m. PREZZO BASE Euro 41.797,50. Offerta minima Euro 31.348,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 08/09/2026 ore 10:00 presso l’Ordine dei Commercialisti sito in Messina, Via Santa Maria Alemanna n. 25 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Adilardi Teresa 3209122253, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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