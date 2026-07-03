RGE 108/2025. In Messina (ME), Via Comunale Santo – Lotto 1: Appartamento oltre cantina Pal. 24, facente parte di un fabbricato a sei elevazioni f.t., a sua volta parte di un complesso di palazzine edificate dallo I.A.C.P. L’appartamento è composto da un piccolo ingresso/disimpegno, un ampio soggiorno con angolo cottura, due camere, un bagno, disimpegnate da un corridoio, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 58 mq, rendita euro 162,68. PREZZO BASE Euro 20.496,00. Offerta minima Euro 15.372,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/10/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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