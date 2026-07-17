RGE 23/1983. In Itala (ME), C.DA S.BIAGIO – VERNIA – Lotto 1: piena proprietà di TERRENO (lettera A della perizia). In NCT del Comune di Itala al fg. (1)7 p.lla 674; fg. 8 p.lla 417, p.lla 231; fg. 9 p.lla 759; fg. 7 p.lla 106, p.lla 107 e p.lla 787. PREZZO BASE Euro 6.675,00. Offerta minima Euro 5.006,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Alì (ME), C.DA IUNCARI – Lotto 3: piena proprietà di FONDO IN ALI’ SUPERIORE C.DA IUNCARI (lettera C della perizia) In NCT al fg. 7 p.lla 27, 28, 54, 55, 56, 57, 58 e 104; piena proprietà di FONDO IN ALÌ C.DA IUNCARI (lettera D della perizia). In NCT del comune di Alì al fg. 7 p.lle 22, 23 e 24 e altri terreni. PREZZO BASE Euro 50.325,00. Offerta minima Euro 37.743,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Scaletta Zanclea (ME), FRAZ. GUIDOMANDRI C.DA PAGLIARUCA O SANTA CROCE – Lotto 9: piena proprietà di TERRENO (lettera A della perizia) In Catasto fg.2 p.lle 782 e 676. Trattasi di fondo della complessiva estensione di mq 4.390, di cui mq 2510 appartengono alla p.lla 782 con qualità uliveto, mentre per mq 1.880 si estende la p.lla 676 con qualità fico india. Il fondo è raggiungibile dalla strada Itala marina – Guidomandri marina –Contrada San Nicolò (v. foto n. 12). La zona è agricola e atri terreni ne fanno parte. PREZZO BASE Euro 7.275,00. Offerta minima Euro 5.456,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), VIA CHIUSA – Lotto 13: piena proprietà di CASA A PIANO TERRA (lettera E della perizia) In Catasto fg. 11 p.lla 1148. Trattasi di immobile adibito a posto macchina, munito di saracinesca metallica (v. foto n. 15). La struttura portante del piccolo fabbricato è in muratura di notevole spessore. PREZZO BASE Euro 13.000,00. Offerta minima Euro 9.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), FRAZ. CROCE VIA GALEONI – Lotto 14: piena proprietà di CASETTA (lettera F della perizia). In Catasto fg. 11 p.lla 1159. Stato di conservazione e manutenzione superiore rispetto alle altre case di più a nord, oltre che nelle facciate anche nella qualità di infissi più recenti in alluminio anodizzato. Si attribuisce anche quota di terreno antistante pari a circa mq 24 occupata da piccolo ripostiglio esterno e quota della terrazza. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), VIA S. LUCIA – Lotto 15: piena proprietà di FABBRICATO CONSISTENTE IN UN VANO A PIANO TERRA E DUE VANI AL PRIMO PIANO (lettera G della perizia) In Catasto fg. 11 p.lla 1059. Trattasi di una vetusta casa, oggi difficilmente accessibile per le condizioni di abbandono dello spazio antistante; il fabbricato, che appare in scadenti condizioni di manutenzione è seminascosto da più recente fabbricato di terzi, che ne lascia libera solo una piccola parte della facciata. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), FRAZ. CROCE VIA S. LUCIA – Lotto 18: piena proprietà di CASETTA DI VECCHIA COSTRUZIONE CON ANNESSO PICCOLISSIMO TRATTO DI TERRENO (lettera L della perizia di stima). In Catasto fg. 11 p.lla 1246. Trattasi di una vetusta casa, oggi difficilmente accessibile per le condizioni di abbandono dello spazio antistante. La superficie lorda, deducibile dall’estratto di mappa catastale è di circa mq 28 per ciascuna delle due elevazioni, oltre terreno antistante della superficie di mq 24 (v. foto n. 20). PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), FRAZ. CROCE, VIA S. LUCIA – Lotto 19: piena proprietà di FABBRICATO (lettera M della perizia) In Catasto fg. 11 p.lla 1159 subalterno 2. Stato di conservazione e manutenzione superiore rispetto alle altre case di più a nord, oltre che nelle facciate anche nella qualità di infissi più recenti in alluminio anodizzato. Si attribuisce inoltre a detto immobile anche quota di terreno antistante, pari a circa mq 36 occupata da ripostiglio esterno e quota della terrazza. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 08/10/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile.

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