MESSINA (ME) – VIA DOGALI / CENTONZE, 34 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE sito a piano terra cui si accede da Via Dogali, benché nella planimetria catastale risultino due ingressi sulle due vie pubbliche. La planimetria catastale rappresenta il locale costituito da un ambiente unico, mentre l’atto di acquisto dell’immobile riporta “bottega composta da un vano, servizi e un ammezzato in legno”. Tale difformità deve essere regolarizzata. Consistenza catastale 27 mq. Prezzo base Euro 54.675,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 41.006,75. Apertura buste 13/10/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Filippo Cavaliere tel. 0902925911. Custode Giudiziario Avv. Filippo Cavaliere tel. 0902925911. Rif. RGE 175/2024 ME914161
Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).
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