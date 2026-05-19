TEDxMessina 2026, grande partecipazione per l’edizione dedicata ai “Confini”

Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di oltre 300 persone l’edizione 2026 del TEDxMessina, andata in scena sabato 16 maggio presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Polo Universitario Papardo. Un pomeriggio intenso di idee, riflessioni e confronto che ha visto alternarsi sul palco nove speaker nazionali accomunati dalla volontà di esplorare il tema scelto per quest’anno: “Confini”.

Confini intesi non soltanto come limiti geografici o culturali, ma come soglie interiori, punti di trasformazione, spazi di incontro tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare. Un filo rosso che ha attraversato tutti gli interventi, offrendo al pubblico prospettive differenti e profondamente attuali.

Dal diritto ambientale alla pedagogia, dall’astrofisica all’innovazione tecnologica, passando per attivismo, inclusione sociale, salute mentale, imprenditoria e giornalismo investigativo, il palco del TEDxMessina ha accolto storie capaci di ispirare, emozionare e stimolare nuove domande.

TEDxMessina 2026: idee, esperienze e nuovi punti di vista

Protagonisti dell’edizione 2026 sono stati Anna Beccaria Balduzzi, Chiara Borgia, Ella Bottom Rouge, Mauro Cavarra, Lorenzo D’Agostino, Farida Farsian, Filippo Miracula, Jacopo Romei e Antonello Sidoti, che con esperienze e linguaggi diversi hanno contribuito a costruire un racconto collettivo sul valore dell’attraversare o del rispettare i confini — personali, sociali, culturali e professionali.

Fuori dal palco, per rendere ancora più stimolante il pomeriggio di confronto e contaminazione di idee, nel foyer dell’Aula Magna sono stati allestiti dei corner esperienziali a cura del G.A.M. (Gruppo Astrofili Messinesi) e dei progetti SIC (Stretto in Carena) e ZED (Zancle e-Drive) a cura degli studenti di UniME.

Tra le novità più apprezzate di questa edizione, il servizio di traduzione simultanea in lingua inglese, che ha reso gli interventi accessibili anche al pubblico internazionale, confermando la volontà del TEDxMessina di aprirsi sempre più al dialogo globale.

Un evento unico, in grado di riunire studenti, professionisti, cittadini e associazioni per creare un luogo di contaminazione culturale e condivisione

«TEDxMessina continua a essere uno spazio di connessione tra idee, persone e territori. L’entusiasmo e la partecipazione di questa edizione ci confermano quanto sia importante creare occasioni di confronto autentico nella città dello Stretto sui temi che attraversano il nostro tempo», dichiarano gli organizzatori.

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Il TEDxMessina, infatti, è un evento unico nel suo genere, in grado di riunire studenti, professionisti, associazioni e cittadini, creando un luogo di contaminazione culturale e condivisione. Un grande evento è possibile grazie al sostegno di grandi partner: anche per questa edizione il TEDxMessina ha, infatti, visto confermato il patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, e il sostegno delle associazioni Startup Messina e Crescendo. L’evento è inoltre stato supportato da fondazioni, startup e aziende del territorio come: Fondazione Me.S.S.In.A., Fondazione ITS Academy Albatros, Ardeek, Caffè Barbera, SmartMe, FotiAuto Messina, ELAR, heyplan!, Ieeng Solution, Deltacom, Idib Group, U.P.P.I. Messina, Ce.S.V. Messina e la delegazione FAI di Messina.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito del TEDxMessina e sui canali social dell’evento i video integrali dei talk.

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