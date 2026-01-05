Il Vespa Club Messina riporta in riva allo Stretto la Befana del Vigile

Per salutare le festività natalizie e accogliere al meglio il 2026 domani, 6 gennaio, il Vespa Club Messina organizza la “Befana del Vigile”, un evento dalla lunga tradizione – che torna a Messina dopo tantissimi anni – dove i partecipanti portano doni (giocattoli, materiale scolastico, generi di prima necessità) a un Vigile Urbano in divisa, per poi devolvere tutto in beneficenza a bambini e famiglie bisognose.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Messina, si svolgerà dalle ore 9.30 e fino alle 12.30 di martedì 6 gennaio 2026, nel controviale della Via Tommaso Cannizzaro, antistante l’Università, il cui spazio sarà riservato alla sosta di Vespe, Moto e Auto d’Epoca appartenenti a diversi club della città dello Stretto e del resto della Sicilia.

Befana del Vigile a Messina: il programma

Esattamente all’incrocio di Via Tommaso Cannizzaro e Via Cesare Battisti, un Vigile Urbano, in uniforme di ordinanza, svetterà nell’indimenticabile pedana rotonda, a strisce bianche e nere. In maniera ordinata, senza recare intralcio alla circolazione, tutti i partecipanti deporranno, accanto alla pedana del Vigile, i doni che, al termine della manifestazione, saranno devoluti in beneficienza a due oratori di Messina. Un insieme di piccoli gesti che darà vita ad un momento di forte senso di generosità e solidarietà, «per stare accanto a chi è meno fortunato di noi».

Destinatari dei doni saranno bambini di varia età, ma anche ragazzi e famiglie meno abbienti: si potranno donare giocattoli, quaderni, colori e materiale scolastico, ma anche pannolini per i bambini e generi di prima necessità, così come anche dolci o gli immancabili panettoni.

Il programma della mattinata:

ore 9.30 – Incontro dei partecipanti in Via T.Cannizzaro – controviale antistante l’Università

ore 10.00 – Sfilata Vespe, Moto e Auto d’Epoca per le vie cittadine

ore 10.30 – Consegna doni al Vigile e sosta nell’area riservata fino alle ore 12.30.

Il Vespa Club Messina, entusiasta di poter riportare in città questa antica tradizione ricca di significato, invita tutti a prendere parte la “Befana del Vigile” e invita «Befane e Befanoni a partecipare con abbigliamento tipico e con l’immancabile scopa: lubrificate le scope e ci vediamo il 6 Gennaio!!!»

