Messina celebra i 75 anni del Vespa Club: esposizione e mostra fotografica a Palazzo Zanca

Il Vespa Club Messina festeggia un traguardo importante: i suoi 75 anni. Per l’occasione, Palazzo Zanca ospiterà due appuntamenti nella giornata di domani, sabato 15 novembre, che rientrano all’interno del programma della Biennale d’Arte di Messina, presieduta da Gianfranco Pistorio con la vicepresidente Stefania Arcidiacono.
La giornata si aprirà alle ore 9:30 con l’inaugurazione dell’esposizione di moto Vespa storiche e di una mostra fotografica, visitabile fino al 17 novembre. Alle ore 11:00, invece, è prevista la presentazione ufficiale dell’esposizione, curata da Mariella Romeo, vicepresidente del Vespa Club.
All’iniziativa prenderanno parte anche il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, il presidente della Biennale d’Arte Gianfranco Pistorio e il presidente del Vespa Club Giuseppe D’Arrigo.
Un’occasione per rivivere la storia della Vespa e il legame profondo che unisce questo iconico mezzo di trasporto alla città di Messina.
Fondato nel 1950, il Vespa Club Messina rappresenta da sempre un punto di riferimento per appassionati e collezionisti, portando avanti valori di cultura, amicizia e amore per la Vespa. Un percorso lungo tre quarti di secolo.
