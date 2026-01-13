Ci vediamo in Cortile. A Messina il mondo della creatività si riunisce per fare networking

A Messina arriva finalmente un’occasione concreta per incontrarsi, conoscersi e creare connessioni reali tra professionisti del mondo creativo. Nasce “Ci vediamo in Cortile”: il primo appuntamento della community creativa messinese, un momento informale e autentico, pensato per chi lavora nella comunicazione, nel design e nell’innovazione. L’evento si svolgerà oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 18:30 presso Il Cortile Segreto, in via Largo Seggiola, 164.

In una città dove le opportunità di incontro professionale sono spesso limitate, questo evento rappresenta una vera novità nel panorama degli eventi Messina, offrendo uno spazio libero da schemi, presentazioni e formalità. Di cosa si tratta? “Ci vediamo in Cortile” è un aperitivo senza programma, senza presentazioni da seguire su slide e senza stress: solo persone, un cortile accogliente, un drink in mano e la voglia di chiacchierare dopo una giornata di lavoro.

L’obiettivo dell’evento, ispirato all’esperienza catanese di “Ci vediamo in Piazza”, è fare networking a Messina nella sua forma più pura. Un’occasione per parlare del proprio lavoro, ascoltare storie, scoprire progetti e creare relazioni senza pressioni.

Come partecipare a “Ci vediamo in Cortile”

Partecipare a “Ci vediamo in Cortile” è semplicissimo: si arriva, si ordina ciò che si preferisce e ci si unisce alle conversazioni. Ognuno paga ciò che consuma, perché l’incontro è informale e non sponsorizzato. Non esiste un programma fisso: si chiacchiera, si ride, si condividono idee ed esperienze… oppure semplicemente si ascolta. La bellezza dell’evento sta proprio nella libertà di viverlo come si vuole, senza obblighi o aspettative. Bisogna, però, prenotare il proprio post tramite la piattaforma Eventbrite, cliccando qui.

L’iniziativa è pensata per: designer, creativi, comunicatori, illustratori, sviluppatori, fotografi, videomaker, marketer, copywriter, UX/UI specialist, artisti e professionisti del digitale. Ma anche per chi, pur non lavorando direttamente nel settore, è curioso di conoscere persone interessanti e dinamiche. Se ti muovi nel mondo della creatività e dell’innovazione a Messina, questo è il posto giusto per te.

Il primo di una serie di eventi a Messina

Questo appuntamento non è un evento isolato, ma il primo di una serie. L’obiettivo di “Ci vediamo in Cortile” è costruire nel tempo una community solida, capace di ritrovarsi e crescere insieme attraverso nuovi momenti di networking Messina.

