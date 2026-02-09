Messina. Luciano Ligabue in concerto al PalaRescifina il 14 ottobre 2026

Messina si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana: Luciano Ligabue sarà in concerto al PalaRescifina il 14 ottobre 2026, tappa del nuovo tour che rappresenta il gran finale de “La Notte di Certe Notti”, in arrivo da settembre nei principali palasport italiani.

«Il concerto di Luciano Ligabue rappresenta un ulteriore risultato del lavoro di programmazione che stiamo portando avanti per rendere Messina sempre più attrattiva per le grandi produzioni. La città oggi viene scelta perché offre organizzazione, strutture e una visione chiara sugli eventi di richiamo nazionale», dichiara il Sindaco Federico Basile.

«Messina è ormai considerata una piazza affidabile e strategica nel circuito dei grandi live. Questo evento conferma un percorso costruito nel tempo, basato su pianificazione, dialogo con i promoter e valorizzazione delle strutture esistenti, con l’obiettivo di rendere la città una tappa stabile dei tour più importanti», sottolinea l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina. I biglietti saranno disponibili: dalle ore 11.00 del 10 febbraio in presale al Bar Mario; e dalle ore 11.00 del 12 febbraio in general sale su Ticketone.

Credits: ph. Maurizio Bresciani

(12)