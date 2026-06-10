Birra Messina presenta il kit aperitivo: un omaggio a un rito tipicamente italiano

L’aperitivo continua a essere uno dei rituali più amati dagli italiani, un momento di pausa e leggerezza che scandisce la settimana. Una recente indagine condotta da AstraRicerche e commissionata da Birra Messina, rivela che oltre il 70% degli italiani lo vive almeno una volta a settimana – e circa un terzo del campione anche più volte – considerandolo un appuntamento irrinunciabile. Sempre più spesso, soprattutto con l’avvio della bella stagione, questo momento prende vita anche tra le mura di casa, con quasi un terzo degli intervistati (29,7%) che dichiara di preferire l’intimità del proprio salotto, del proprio terrazzo o giardino, dove atmosfera, dettagli e compagnia selezionata rendono l’esperienza ancora più personale e significativa.

Per trasformare l’aperitivo domestico in un’occasione ancora più curata e ricercata, Birra Messina presenta il concorso per vincere ogni ora un kit per vivere l’aperitivo perfetto. Un invito a condividere momenti speciali con stile, portando nelle case degli italiani un set esclusivo che racchiude tutta l’attenzione e la cura per i dettagli tipica di Birra Messina: elementi distintivi capaci di fare la differenza e trasformare ogni occasione in un’esperienza unica.

IL KIT DELL’”APERITIVO PERFETTO” SECONDO BIRRA MESSINA

Il kit Birra Messina racchiude tutto il necessario per trasformare anche un momento di aperitivo a casa in un’esperienza di autentica meraviglia. Ogni elemento è arricchito dai caratteristici decori dell’universo visivo di Birra Messina, espressione della creatività, dei colori e dell’identità che da sempre contraddistinguono il brand. Un assortimento pensato per rendere ancora più speciale ogni occasione di condivisione, portando in tavola dettagli capaci di evocare un’atmosfera unica. Ad impreziosire il kit, due degli iconici bicchieri che compongono la collezione in edizione limitata di Birra Messina, dedicata ai simboli più rappresentativi delle meraviglie siciliane. Realizzati da talentuosi artisti e artiste, i decori celebrano il patrimonio culturale, le tradizioni e le meraviglie del territorio siciliano, trasformando ogni bicchiere in un omaggio alla sua anima più autentica. Due oggetti d’autore che raccontano le bellezze senza tempo dell’isola e il legame profondo della marca con la sua terra d’origine.

COME RICEVERE IL KIT

Il Kit per realizzare l’aperitivo perfetto è disponibile a partire dal 01 giugno fino al 31 luglio 2026. Per provare a vincerlo, basta acquistare, in tutti i punti vendita fisici e online attivati con la promozione, le birre della famiglia Birra Messina, per un valore pari ad almeno 6 euro. L’acquisto deve essere effettuato con uno scontrino unico, che ne comprovi l’acquisto. Per richiedere il premio è necessario collegarsi al sito www.birramessina.it e caricare lo scontrino nella sezione dedicata.

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