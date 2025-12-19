ITS Academy Albatros: a Messina il primo Corso per diventare E-commerce Manager

Il futuro del commercio passa dal digitale e oggi più che mai le imprese sono alla ricerca di professionisti capaci di coniugare strategia, tecnologia e visione di mercato. Per rispondere a questa esigenza nasce il Corso per Tecnico Superiore E-commerce Manager dell’ITS Academy Albatros, in partenza presso la sede di Messina. Un’opportunità concreta e totalmente gratuita, rivolta a giovani e adulti che desiderano acquisire competenze altamente specialistiche e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Attualmente sono disponibili gli ultimi 10 posti.

Corso E-commerce Manager all’ ITS Academy Albatros di Messina

Il Tecnico Superiore E-commerce Manager è una figura chiave nella gestione e nello sviluppo delle vendite online. Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di analizzare il mercato, individuare nuove opportunità di business, scegliere e gestire le piattaforme e-commerce più efficaci e monitorare tutte le fasi del processo di vendita digitale, dalla promozione alla relazione con il cliente.

Durante il percorso di studi all’ ITS Academy Albatros di Messina verranno acquisite competenze strategiche e operative, tra cui:

gestione e coordinamento di aziende multifunzionali;

utilizzo di strumenti digitali per la vendita online (e-commerce, social media, blog);

pianificazione di attività di comunicazione e promozione;

analisi dei dati e gestione dei KPI per il monitoraggio delle performance;

sviluppo di progetti innovativi e sostenibili.

Il corso, che ha una durata complessiva di 24 mesi, è progettato per formare figure immediatamente in grado di essere collocate nel mondo del lavoro, mette a disposizione degli studenti borse di studio fino a 6.000 euro/anno e un supporto economico per chi decidesse di svolgere il periodo di tirocinio formativo all’estero (con programmi Erasmus).

Chi può iscriversi al Corso per E-commerce Manager a Messina

Il corso per E-commerce Manager a Messina è rivolto a giovani e adulti, anche occupati, inoccupati o disoccupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oppure diploma professionale quadriennale integrato da un percorso IFTS annuale. Il corso prevede 800 ore di stage presso aziende leader del settore, per un’esperienza formativa fortemente orientata alla pratica e all’inserimento professionale. A tutti gli studenti del corso per E-Commerce Manager verrà, inoltre, fornito un computer portatile per favorire i processi di sperimentazione delle competenze acquisite.

Al termine del percorso, sarà possibile inserirsi nel mondo del lavoro con ruoli quali:

E-commerce Manager, Help Desk Manager, Logistic Manager, B2B Manager, Export Digital Manager;

Web Marketing Manager, Data Analyst, Content Editor, Affiliate Marketing Manager.

Formazione gratuita, competenze richieste dal mercato e concrete opportunità di lavoro: il Corso per E-commerce Manager dell’ITS Academy Albatros è la scelta giusta per chi vuole costruire il proprio futuro nel digitale.

Come iscriversi al corso

Per prendere parte al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito di ITS Albatros entro il 29 dicembre 2025, per qualsiasi informazione o supporto nella procedura di iscrizione è possibile entrare in contatto con la segreteria dell’Academy, telefonando al 090 9432770 dalle ore 11:00 alle ore 17:30 (da lunedì al venerdì).

Foto di copertina di “pressfoto” su Freekpik

