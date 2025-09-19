Come presentarsi al meglio quando si cerca lavoro in un mercato incerto

L’ultima nota dell’Istat evidenzia un contesto internazionale caratterizzato da crescente incertezza, influenzato da continui aggiornamenti sulla politica commerciale degli Stati Uniti e dall’escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Per i lavoratori risulta quindi indispensabile restare aggiornati per essere preparati a eventuali cambiamenti nel loro ambito lavorativo, che potrebbero generare la necessità di ricercare nuove opportunità professionali e quindi di proporre la propria candidatura per un diversa occupazione.

In un mercato incerto, come fare per presentarsi nel modo migliore a un possibile datore di lavoro?

Per presentarsi nel modo migliore a un possibile datore di lavoro e fare in modo che la propria figura professionale sia considerata come giustamente merita, la prima cosa di cui occuparsi è creare un curriculum vitae professionale, finalizzato al ruolo che di proprio interesse.

Per realizzarlo, è possibile farsi aiutare da un generatore di CV con intelligenza artificiale (IA), curando in particolar modo la sezione dell’obiettivo professionale nel CV.

Che cos’è un generatore di curriculum vitae con intelligenza artificiale (IA)?

Un generatore di curriculum vitae con IA è una piattaforma telematica per creare il CV, adatto alla propria figura professionale e al ruolo per il quale si intende candidarsi.

Utilizzando raffinati algoritmi IA il sistema, dopo avere ricevuto:

Dati personali;

Formazione ed educazione;

Esperienza lavorative;

Competenze tecniche (hard skills);

Competenze trasversali (soft skills);

Obiettivo professionale;

Lingue conosciute;

e altri dati facoltativi, come interessi personali e hobby, il sistema provvede ad analizzare queste informazioni per suggerire i contenuti adatti a compilare le diverse sezioni.

Il software è programmato per scegliere anche il tono, il linguaggio e la forma adatti al ruolo che di proprio interesse. Inoltre il generatore di CV con IA propone i modelli e i layout da utilizzare per valorizzare al meglio la candidatura.

Di grande importanza è la capacità del generatore di CV con IA di selezionare ed utilizzare nel testo del curriculum le parole chiave idonee, cosa determinante per superare lo screening preliminare operato dagli ATS (Applicant Tracking System).

Questi sistemi, utilizzati dalle aziende per selezionare automaticamente i candidati proprio in base anche alle parole chiave, scelgono i curriculum che presentano i requisiti richiesti, eliminando quelli di chi non li possiede.

In questo modo, chi si candida avrà a disposizione un CV efficace ed ottimizzato per gli ATS (impiegati dalla quasi totalità delle aziende) e potrà quindi concorrere per la posizione lavorativa che desidera con maggiori possibilità di successo.

Come indicare i propri obiettivi professionali nel CV e perché è determinante?

Gli obiettivi professionali si indicano in una specifica sezione del curriculum, e la parola d’ordine per descriverli in modo da attirare l’attenzione del recruiter è chiarezza e sintesi, affinché risultino immediatamente comprensibili e incisivi.

Un obiettivo ben scritto comunica le proprie aspirazioni professionali, evidenzia le competenze tecniche principali e si integra perfettamente con gli obiettivi di un potenziale datore di lavoro.

Con una sezione degli obiettivi professionali mirata e chiara, i selezionatori di personale possono capire non solo in quale direzione i candidati sono motivati a crescere professionalmente, ma anche come le loro aspirazioni siano allineate con le esigenze e la mission aziendale.

Quando si delineano i propri obiettivi professionali, è utile specificare anche gli orizzonti temporali per avere una chiara visione delle tappe da raggiungere nel tempo, che siano realistiche e ben strutturate nel tempo.

Ad esempio si potrebbe aggiungere una frase così: “Il marketing mi affascina e sono fortemente motivato a sviluppare la mia carriera in questo ambito con l’obiettivo di arrivare a gestire un gruppo di lavoro e progetti di livello internazionale entro tre anni”

Mettere in risalto le competenze tecniche e trasversali negli obiettivi professionali con esempi opportuni, è un’opportunità per evidenziare in modo chiaro e efficace le nostre capacità e i nostri successi, e ha un impatto più che positivo sui recruiter.

Quando si sottolineano i successi ottenuti in un progetto significativo, è molto importante descrivere con metriche il valore apportato con il proprio lavoro, evidenziando i risultati concreti e l’impatto positivo sulle attività o sugli obiettivi aziendali.

Ad esempio, nell’ambito del problem solving, per ruolo di Supply Chain Manager si potrebbe aggiungere:

“Migliorando i processi e riducendo i tempi di spedizione, ho risolto un’annosa problematica nella catena di approvvigionamento, che causava ritardi nelle spedizioni riducendo i tempi del 18%, ed aumentato la customer satisfaction del 30%”

Concludendo: in un mercato del lavoro caratterizzato da incertezza e rapidi cambiamenti, se si cerca una nuova opportunità di lavoro, è fondamentale presentarsi nel modo giusto.

Per aumentare le possibilità di successo nelle selezioni di personale, è importante definire obiettivi professionali chiari e precisi, integrandoli in un CV curato e mirato al ruolo desiderato, che combini creatività, capacità di scrittura e strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzarne i contenuti.

