Italia, il Mondiale tra sogno e realtà

Quattro vittorie consecutive. Si è presentato così Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale, prendendo il posto di Luciano Spalletti, che ha salutato lo scorso giugno, dopo il pesante ko contro la Norvegia, che ha condizionato e non poco il cammino. Il nuovo CT ha puntato sulla concretezza e sul pragmatismo. D’altronde c’è davvero poco tempo per soffermarsi su fronzoli e idee particolari, anche perché fallire, per la terza volta consecutiva, la qualificazione al Mondiale sarebbe un qualcosa di tragico e di inaccettabile. Ma qual è la situazione a solo due partite dalla fine del girone di qualificazione? In attesa delle decisive sfide di novembre, giusto fare il punto della situazione.

Italia, gli spareggi sempre più vicini

In realtà, guardando la classifica del Gruppo I, tutto è fin troppo chiaro ed evidente. La Norvegia appare come una vera e propria macchina perfetta, viste le sei vittorie su sei. La differenza però, oltre alla vittoria nella sfida di apertura contro l’Italia, è data dalla produzione offensiva e dalla solidità difensiva. I 29 gol fatti, affiancati a soli tre presi, rendono il primo posto degli scandinavi praticamente inattaccabile, visto che a contare, in caso di arrivo a pari punti, è la differenza reti generale. Insomma, per il sorpasso, l’Italia deve sperare in un passo falso di Haaland e compagni contro l’Estonia, e non solo nel riuscire a sconfiggerli nello scontro diretto del 16 novembre. L’alternativa è realizzare due vere proprie goleade contro la Moldavia e la stessa Nazionale allenata da Solbakken. Insomma, proprio per quanto detto, gli spareggi sembrano ormai sempre più vicini, oltre a esser stati conquistati aritmeticamente dopo la vittoria contro Israele per 3-0. Un qualcosa che evoca ricordi non troppo piacevoli, visto che questi sono stati fatali nelle due precedenti edizioni, rispettivamente contro Svezia e Macedonia. L’essere in prima fascia però potrebbe rappresentare quel piccolo vantaggio. Per il resto, come sempre, parlerà il campo.

Ma quali sono i pronostici in ottica Mondiale?

I bookmaker presenti su SportyTrader, vedono le chance di primo posto nel girone molto basse, con una quota particolarmente elevata e che oscilla tra 4,00 e 7,00. Favorita ovviamente è, come detto, la Norvegia, il cui primato finale è dato 1,20 circa. Le possibilità di qualificazione restano comunque elevate, con gli operatori del settore betting che hanno grande fiducia negli azzurri. La presenza di Donnarumma e compagni alla competizione iridata è data tra il 2,00 e il 3,00. Insomma, facendo gli scongiuri, questa volta gli spareggi daranno il pass? Non resta che incrociare le dita.

