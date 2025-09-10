Progetto Home Messina: dal 22 settembre le domande per richiedere fino a 600 euro per affitto e utenze

Da lunedì 22 settembre 2025, dalle 10:30, sarà attiva la piattaforma telematica dedicata alla presentazione delle domande relativo al Progetto Home Messina (Progetto Home POC Me IV 3.1.F).

Per tutte le modalità operative e i dettagli è possibile consultare l’AVVISO PUBBLICO al link: https://comune.messina.it/it/news/progetto-home-poc-me-iv-3-1-f-attiva-dal-22-settembre-la-piattaforma-per-la-presentazione-delle-domande?type=2

Progetto Home Messina: presentazione domande

La data di presentazione delle domande è cambiata rispetto a quella comunicata dell’8 settembre.

Il Progetto si rivolge ai nuclei familiari più fragili. Vuole garantire supporto economico sul canone di locazione e sulle utenze domestiche per 12 mesi. Affronta, inoltre, il tema dell’abitare delle persone fragili che sostengono o cercano un affitto sul mercato privato ma incontrano difficoltà nel sostenere canoni di locazioni e utenze.

L’iniziativa vuole anche fornire un aiuto concreto per garantire il diritto alla casa e favorire la stabilità abitativa dei nuclei più vulnerabili.

La tempestività di presentazione delle domande è fondamentale. Ci sarà un gruppo che esaminerà le domande per verificare tutti i requisiti. È previsto un contributo a beneficiario fino a 600 euro al mese per dodici mensilità.

Obiettivi: sostenere il canone di locazione e le utenze dei nuclei familiari più fragili.

Requisiti: Isee corrente/ordinario non superiore a 10.140,00 euro.

Attività previste: erogazione del contributo ai beneficiari.

Massimale di contributo: 12 mensilità.

Azioni: la misura ve gestita tramite avviso pubblico a sportello.

