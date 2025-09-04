Progetto Home Messina: un aiuto alle famiglie più fragili. Ecco di cosa si tratta

Presentato questa mattina al Comune di Messina il progetto Home. Si tratta di una iniziativa rivolta ai nuclei familiari più fragili per garantire supporto economico sul canone di locazione e sulle utenze domestiche per 12 mesi.

Il progetto affronta il tema dell’abitare delle persone fragili che sostengono o cercano un affitto sul mercato privato ma incontrano difficoltà nel sostenere canoni di locazione e utenze, troppo onerosi rispetto alla propria situazione economica. L’iniziativa, inoltre, intende fornire un aiuto concreto per garantire il diritto alla casa e favorire la stabilità abitativa dei nuclei più vulnerabili.

Progetto Home Messina: un aiuto concreto

Il sindaco di Messina Federico Basile ha spiegato in cosa consiste il progetto Home: «si tratta di un piano di supporto agli affitti e alle utenze per persone con disagi economici. Questo strumento darà un aiuto concreto e per accedere ci sono dei criteri da seguire. La città è grande ma ci stiamo impegnando per portare avanti il progetto».

L’assessora Alessandra Calafiore ha ringraziato il lavoro di tutti gli uffici che hanno reso possibile presentare il progetto Home Messina a settembre. «In questo momento ci sono difficoltà nelle famiglie e sfratti che si stanno concretizzando: abbiamo ritenuto opportuno agire tempestivamente. Il progetto Home serve inoltre a prevenire situazioni patologiche che possono arrivare allo sfratto. Si tratta di un piano elaborato da tempo che parte dalla riforma del regolamento dell’assegnazione alloggi» – ha spiegato.

La presentazione delle domande avverrà in maniera telematica. La piattaforma sarà attiva dalle 10:30 di lunedì e funzionerà a sportello. La tempestività di presentazione delle domande è fondamentale. Ci sarà un gruppo che esaminerà le domande per verificare tutti i requisiti. La misura durerà 12 mesi per mettere in campo tutte le soluzioni per far uscire le famiglie dalla situazione di difficoltà.

In cosa consiste il progetto Home Messina

Il progetto Home Messina è finanziato con i fondi Poc. L’importo totale investito è pari a 1.500.00€. È previsto un contributo a beneficiario fino 600€ al mese per dodici mensilità. Si rivolge ai residenti nel territorio comunale in condizione di fragilità abitativa e a rischio di grave disagio socio-economico. Possono richiederlo anche famiglie, giovani coppie, persone sole o monogenitoriali. Si stima che i beneficiari saranno 196.

Obiettivi: sostenere il canone di locazione e le utenze dei nuclei familiari più fragili.

Requisiti: Isee corrente/ordinario non superiore a 10.140,00€.

Attività previste: erogazione del contributo ai beneficiari.

Massimale di contributo: 12 mensilità.

Azioni: la misura va gestita tramite avviso pubblico a sportello.

Il progetto Home Messina è stato presentato:

dal Sindaco Federico Basile,

dall’Assessora alle Politiche Sociali e della Casa Alessandra Calafiore,

dal Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio.

L’iniziativa, inoltre, si avvale del supporto del Servizio Reti e Infrastruttura Digitale del Comune di Messina, coordinato dall’Assessore Roberto Cicala, per le procedure di presentazione, registrazione e valutazione delle domande da parte dei cittadini interessati.

