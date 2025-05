I Giovani Consulenti del Lavoro di Messina protagonisti all’Opportunity Day e al Truck Tour “Il lavoro viaggia con noi”

Dal 6 all’8 maggio 2025, l’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Messina ha partecipato attivamente all’Opportunity Day, un evento dedicato all’orientamento, alla formazione e al lavoro per i giovani under 35, svoltosi in Piazza Municipio a Messina. Durante queste giornate i giovani hanno avuto la possibilità di ricevere consulenze personalizzate, partecipare a workshop e confrontarsi su tematiche legate al mondo del lavoro e alle offerte formative universitarie.

Il 7 maggio si è svolta in Piazza Duomo la tappa messinese del Truck Tour “Il lavoro viaggia con noi”, organizzata dalla Fondazione Consulenti per il lavoro e dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina. L’evento ha registrato una grande partecipazione di studenti, giovani e rappresentanti delle istituzioni, offrendo strumenti pratici per affrontare la ricerca di un impiego in modo consapevole, legale e sicuro.

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella promozione dell’evento, dimostrando un forte impegno nel supportare i giovani e nel promuovere la cultura del lavoro etico e della legalità.

«Essere parte attiva di queste iniziative è per noi Giovani Consulenti del Lavoro motivo di orgoglio e responsabilità. Vogliamo essere un punto di riferimento per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e della professione, promuovendo una cultura basata sulla legalità, sull’etica, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla consapevolezza dei propri diritti e doveri», ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Messina, Dante Cutugno.

«Un ringraziamento particolare – hanno tenuto a specificare i compnenti del direttivo – va al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina per il supporto e la collaborazione, nonché a tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione dell’Opportunity Day. Queste sinergie dimostrano come la cooperazione tra giovani professionisti e enti istituzionali possa generare un impatto positivo e duraturo sul territorioı.

