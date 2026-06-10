Maxi controlli nei centri scommesse: irregolarità in tutta la provincia di Ragusa

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno condotto una serie di verifiche straordinarie che hanno coinvolto oltre settanta centri scommesse del territorio ibleo. L’operazione, parte di una campagna nazionale promossa dal Comando Generale dell’Arma, ha visto l’impiego di circa quaranta militari in più turni, con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’obiettivo principale è prevenire e contrastare le diverse forme di illegalità legate al gioco d’azzardo patologico, sensibilizzando l’opinione pubblica sui rischi connessi, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni. Un tema, quest’ultimo, particolarmente delicato e per cui da tempo si cerca una soluzione efficace, anche a livello istituzionale.

Le irregolarità riscontrate durante i controlli

Le ispezioni hanno fatto emergere numerose violazioni della normativa vigente, in particolare relative alla presenza di giovani all’interno delle agenzie. La legge italiana vieta espressamente ai minorenni non solo di giocare, ma anche di accedere ai locali dedicati alle scommesse. Nonostante questo divieto categorico, in circa dieci casi i minori sono stati sorpresi mentre acquistavano giocate, configurando una violazione grave che espone i gestori a pesanti conseguenze.

La presenza di giovanissimi rappresenta uno dei principali campanelli d’allarme per le autorità, considerando che il fenomeno della ludopatia giovanile sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti sul territorio nazionale.

Sanzioni e provvedimenti per i titolari

Per gli esercenti coinvolti nelle irregolarità sono scattate sanzioni amministrative immediate. Ma le conseguenze non si fermano qui: i gestori e i dipendenti che hanno accettato puntate da soggetti ai quali il gioco è precluso per legge saranno sottoposti al vaglio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’eventuale sospensione delle rispettive licenze.

In due episodi particolarmente gravi, la violazione dei termini di delega da parte dei licenziatari ha portato al deferimento in stato di libertà dei titolari e all’elevazione di ulteriori sanzioni pecuniarie. Il grado di responsabilità dei soggetti coinvolti sarà ora oggetto del necessario esame dell’autorità giudiziaria competente.

I dati allarmanti sul gioco giovanile

I numeri relativi al gioco d’azzardo tra i giovani sono allarmanti. In Italia un minore su quattro ha avuto esperienze di gioco, mentre tra gli adolescenti, includendo anche i diciottenni e diciannovenni, la percentuale sale a quattro ragazzi su dieci. Uno studio del 2018 condotto da Nomisma e dall’Università di Bologna ha rilevato che il 48% dei giovani tra i 14 e i 19 anni si è approcciato al gioco d’azzardo.

Particolarmente preoccupante è il dato secondo cui il 6% di questa fascia d’età ritiene di aver sviluppato una dipendenza verso il gioco. Il numero di giovani giocatori è in costante aumento, complice la facilità con cui hanno accesso agli strumenti di gioco, sia offline che online, e l’attrattiva che esso esercita sulle menti adolescenti.

I segnali da riconoscere e i rischi per gli adolescenti

Gli esperti hanno identificato tre categorie di sintomi legati alla ludopatia giovanile: psichici, fisici e sociali. Tra i sintomi psichici emergono irrequietezza, ansia, irritabilità e disturbi dell’umore che oscillano tra senso di onnipotenza e mancanza di autostima. I sintomi fisici includono cefalea, insonnia, tremori e palpitazioni, mentre quelli sociali si manifestano principalmente con difficoltà relazionali e isolamento.

Il percorso scolastico è tra i primi ambiti a risentire della dipendenza: la mancanza di concentrazione si traduce in un calo del rendimento scolastico, nel rapporto conflittuale con professori e compagni, fino al totale isolamento sociale. Uno dei principali segnali per i genitori è la richiesta crescente di denaro da parte del figlio, spesso accompagnata da motivazioni vaghe o poco convincenti.

Il ruolo del gioco online nella prevenzione

Paradossalmente, la crescita del gioco online può rappresentare uno strumento importante nella prevenzione del gioco d’azzardo giovanile. Tutti i bookmaker autorizzati ADM richiedono infatti una registrazione dell’utente, che deve specificare l’età e dimostrarla con la relativa documentazione. A questa trasparenza sui controlli si affianca quella sulle informazioni di gioco: portali di confronto specializzati permettono di consultare in un’unica vista le quote ufficiali offerte dagli operatori ADM, così che il giocatore adulto possa orientarsi sulla base di dati verificabili anziché su richiami promozionali. Questo sistema di verifica obbligatoria rappresenta una barriera più efficace rispetto ai controlli nei centri fisici, che evidentemente presentano ancora troppe falle.

La tracciabilità delle operazioni online e i meccanismi di verifica dell’identità rendono più difficile per i minorenni accedere alle piattaforme di gioco, anche se la vigilanza rimane fondamentale. I genitori devono monitorare l’uso di internet da parte dei figli e prestare attenzione ai siti web visitati e alle applicazioni utilizzate.

Come proteggere i soggetti più vulnerabili

I controlli dei Carabinieri proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane, con l’obiettivo dichiarato di proteggere le categorie più fragili dai pericoli connessi alle ludopatie. Per le famiglie che affrontano problematiche legate al gioco d’azzardo giovanile, è fondamentale instaurare un dialogo aperto e non accusatorio con i propri figli.

Sul territorio nazionale sono disponibili numerose risorse di supporto: i Servizi pubblici per le dipendenze (SerD), associazioni specializzate e linee telefoniche di assistenza come il Telefono Verde Nazionale (800 55 8822), attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00. Riconoscere tempestivamente il problema e cercare aiuto professionale qualificato rappresenta il primo passo per affrontare efficacemente la dipendenza.

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