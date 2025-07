L’Asp di Messina inuagura un centro per le dipendenze: cure innovative e non solo

L’Asp di Messina ha inaugrato un centro per le dipendenze patologiche, in particolare il Crack. Il nuovo centro per curare la dipendenza da Crack e altre sostante, si trova nei locali dell’ex Dermoceltico di Messina. In una conferenza stampa la Direzione Strategica dell’Asp di Messina ha dichiarato: «esprimiamo grande soddisfazione per l’apertura del nuovo Centro per curare le dipendenza. Questo sito offre una gamma di terapie psicologiche, psicoterapeutiche, e riabilitative innovative».

Il centro per le dipendenze dell’Asp Messina

La Direzione Strategica è formata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Dott, Giuseppe Ranieri Trimarchi.

Pippo Rao, direttore del dipartimento di Salute Mentale ha affermato: «in linea con gli approcci delle istituzioni sanitarie, il Centro ha evidenziato l’importanza dell’integrazione degli interventi con lo scopo di utilizzare sia approcci psicologici che farmacologici per affrontare le problematiche legate alle dipendenze. Questo è da intendere oltre agli interventi riabilitativi di tipo psico sociale attraverso l’utilizzo dei Budget di Salute ed il coinvolgimento della famiglia e della rete sociale e comunitaria. È fondamentale pianificare percorsi di cura personalizzati. Questi devono includere: interventi psicologici, come la terapia cognitivo-comportamentale, per aiutare i pazienti a comprendere e modificare i comportamenti che diventano molto problematici. Inoltre ci sono gli Interventi Terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi. Previsto anche un sostegno Farmacologico per l’integrazione di trattamenti per alleviare i sintomi di astinenza e ridurre il desiderio di consumo. Ci saranno poi anche percorsi di degenza per percorsi intensivi. Qui i pazienti possono ricevere assistenza continua in un ambiente protetto. Questo faciliterà il processo ed il percorso di cura. Elemento importante sarà anche l’utilizzo della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) un sistema innovativo che utilizza campi magnetici per influenzare l’attività cerebrale e intervenire sulle dipendenze».

Il.Progetto Finanziato nell’ambito del PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027Area “Prendersi cura della salute mentale”CUP: J49125000950006. All’inaugurazione del centro erano presenti:

il direttore generale Giuseppe Cuccì,

il direttore amministrativo Giancarlo Niutta,

i dirigenti Asp Pippo Rao, Nina Santisi, Santina Patanè

la responsabile del Centro Linda Di Blasi.

