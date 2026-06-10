A Messina torna il “Cocktail Day”: appuntamento il 18 giugno al Marina del Nettuno

Sta per arrivare a Messina il “Cocktail Day 3”. I protagonisti assoluti saranno i bartender e soprattutto le loro creazioni. L’evento si svolgerà giovedì 18 giugno al Marina del Nettuno dove i bartender promuoveranno i prodotti di altrettante aziende preparando Cocktails tra Mare, Musica ed Arte.

I bartender del Messina Cocktail Day

I bartender del Messina Cocktail Day arriveranno da tutta Italia, (da Torino fino ad Ortigia), proporranno le loro creazioni dandosi il cambio ad intervalli di un’ora. Sarà possibile degustare i loro cocktails dalle 19 fino a tarda notte.

Si alterneranno al bancone del padrone di casa Christian Costantino, che interverrà all’ appuntamento in veste di barmanager e organizzatore dell’evento, ma soprattutto di co-founder dell’ associazione “Bartender Lab Academy”, presente al Marina con cocktails dedicati.

I bartender presenti arriveranno da:

Torino , Giuliana Giancano con Tassoni e Alessia Mittone con PiùCinque Gin,

, Giuliana Giancano con Tassoni e Alessia Mittone con PiùCinque Gin, Milano , Umberto Oliva con Santateresa, Flavio Angiolillo con Bitter Fusetti, Gianluca Tuzzi con Suntory, Lorenzo Burrone con Fernet Branca,

, Umberto Oliva con Santateresa, Flavio Angiolillo con Bitter Fusetti, Gianluca Tuzzi con Suntory, Lorenzo Burrone con Fernet Branca, Bologna , Peppe Doria con Martini,

, Peppe Doria con Martini, Lodi , Diego Ferrari con Polara,

, Diego Ferrari con Polara, Roma , Martina Proietti e Giulia Castellucci con Three Cents, Francesco Ramacciati con Brown Forman e Daniele De Angelis con Kyma,

, Martina Proietti e Giulia Castellucci con Three Cents, Francesco Ramacciati con Brown Forman e Daniele De Angelis con Kyma, Pagani , Emanuele Primavera con Nazionale,

, Emanuele Primavera con Nazionale, Catania , Giovanni Torre con Aquamaris gin, Salvo Longo e Fabio Privitera con Magnolia gin, Ramon Noto, Amedeo Ferlito e Caterina Pappalardo con Polara, Nepeta, Amaro Celentano,

, Giovanni Torre con Aquamaris gin, Salvo Longo e Fabio Privitera con Magnolia gin, Ramon Noto, Amedeo Ferlito e Caterina Pappalardo con Polara, Nepeta, Amaro Celentano, Palermo, Fabrizio Candino e Michele Stagno con Santa Spina, da Ortigia Fabio Iemmulo con Giovi, Da Vulcano Stefano Milici, da Messina Michele Salerno con Kranabet gin, Dario Minacori, Alessio Fiumara, Valeria Gangemi, Alessandra Lollo ed il padrone di casa Christian Costantino.

Spazio ovviamente al green con aziende del settore che presenteranno i loro prodotti. La parte food è affidata allo Chef Anoj Sandarowan. I suoi piatti faranno da accompagnamento all’evento in “stile” streetfood con punti dedicati lungo la banchina. Sarà presente “Il carretto” del maestro Giuseppe Arena, Due Coni Gambero Rosso, con il gelato artigianale. Accanto ai cocktails gli artisti di “Frequenze” il format itinerante ideato da Piero Anna, che nella stagione estiva vedrà esibirsi in città, Dj’s e artisti. A ritmo di musica daranno vita ad opere d’ arte tra un drink e l’altro. Protagonisti Piero Anna e Dj Leo Lippolis.

Continua così il viaggio del Marina Del Nettuno che vede alla guida Clorinda Citarella. Il Marina è ormai punto di riferimento in città su cocktails e buon bere miscelato. E quello che è l’evento del settore più inclusivo ed importante dell’anno in riva allo Stretto lo conferma.

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