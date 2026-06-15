The Sanpellegrino Table 2026 fa tappa a Messina: da PizzBurgh lo chef Manuel Tropea

Cosa può nascere dal dialogo tra la pizza contemporanea e la cucina creativa siciliana? Una delle tappe più suggestive del tour 2026 di The Sanpellegrino Table. Da PizzBurgh, nel cuore di Messina, è andato in scena un percorso degustazione capace di far viaggiare i gli ospiti tra l’Etna, il mare e le tradizioni dell’isola con uno sguardo moderno, quello dello chef Manuel Tropea del Concezione Restaurant di Catania, ospitato dal titolare Mirko Iannello.

L’appuntamento da Pizzburgh ha rappresentato una delle tappe conclusive del progetto firmato SanPellegrino, nato con l’obiettivo di creare connessioni tra il mondo della pizza contemporanea e la cucina d’autore.

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L’esperienza si è aperta con Good Morning in Catania, un pan bauletto cotto al vapore con merluzzo in olio cottura, maionese di cipolla bruciata in aceto di lamponi e capperi canditi.

La prima pizza del percorso, Rossa Sicula, ha rappresentato una celebrazione del pomodoro nelle sue diverse espressioni. Una pizza classica con salsa di pomodoro siccagno, datterino giallo semi dry, datterino arancione semi dry, bocconcini di bufala.

Il cuore della serata è stato affidato alla Pizza Special, creata per l’occasione e pensata come sintesi delle anime gastronomiche protagoniste dell’evento. Pizza classica con ricotta salata in fonduta morbida, stracotto di manzo cotto sotto cenere, estrazione di tenerumi, sferificazione di salmoriglio, agrodolce di caponata in osmosi e origano selvatico.

Con la Pala “Mare e Rosè” il percorso è tornato a guardare il mare. Pizza in pala con roast beef di tonno al pepe rosa e lime, bottarga, songino, emulsione di acciughe e capperi, lamelle di cucunci.

Anche il dessert ha mantenuto un forte legame con il territorio. Una pizza in teglia al bergamotto, canditi, mousse di limone Verdello, spuma di arancia rossa.

Ad accompagnare il menu sono state le bollicine di S.Pellegrino e la morbidezza di Acqua Panna, scelte per valorizzare i diversi passaggi del percorso gastronomico senza alterarne gli equilibri. Presente all’evento anche la cantina Principi di Mola che ha permesso ai presenti di degustare le sue etichette, tra cui il Mamertino Rosso.

La tappa di The Sanpellegrino Table da Pizzburgh ha confermato la capacità del progetto di costruire incontri autentici tra professionisti della ristorazione, superando i confini tra cucina e pizza per dare vita a esperienze gastronomiche uniche. Proprio in questa ottica, il titolare Mirko Iannello continua a guidare il suo locale verso livelli sempre più alti, con un’attenzione crescente verso le materie prime e sperimentando con impasti nuovi.

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