“Salute in Viaggio”: concluse le tappe estive. Appuntamento il 13 settembre a Camaro

Salute e territorio. Un binomio che piace alla città di Messina quello messo in campo da Caronte & Tourist con “Salute in Viaggio”: progetto organizzato in occasione del 60° anniversario dell’azienda e con la collaborazione della Croce Rossa e dell’Ordine delle professioni sanitarie. L’obiettivo è chiaro: portare la prevenzione direttamente sotto casa e facilitare l’accesso alle cure, soprattutto per le fasce più fragili della cittadinanza, come anziani e bambini.

A Ganzirri si è conclusa la sesta e ultima tappa estiva di “Salute in Viaggio” e i numeri di queste settimane sono davvero importanti. Oltre 400 i messinesi che hanno già potuto usufruire di screening e consulti gratuiti che riprenderanno a settembre. Dai logopedisti ai dietisti, passando per igienisti dentali, audiometristi, cardiologi, pediatri, otorini e dermatologi. Tutti a disposizione della cittadinanza per consulti e screening gratuiti, fondamentali per le diagnosi precoci.

«Noi, come tecnici di laboratorio, abbiamo avuto modo di spiegare quali sono i mezzi e le varie occasioni per scoprire quali sono quelle patologie che, se scoperte preventivamente, possono essere curate senza criticità» ha spiegato Carmelo Runci, tecnico sanitario di laboratorio biomedico. A fare da eco anche Domenica Urzì in rappresentanza dei tecnici di radiologia: «Si tratta di un’importante opera di prevenzione, spiegando alla popolazione quali sono i programmi di screening e quello che può essere fatto per favorire la compliance dei pazienti e le diagnosi precoci di patologie oncologiche, ma anche di altro tipo». Presenti anche i neurofisiopatologi: «Noi ci occupiamo di diagnostica neurologica, facciamo eeg per lo screening per l’epilessia, studiamo le vie nervose e i contatti tra nervi e muscoli, ma anche il sonno” ha aggiunto Nunzio Muscarà.

Ma il viaggio della prevenzione non finisce qui. Dopo l’ultima tappa estiva nei villaggi della riviera nord, la carovana si sposterà in centro città per la chiusura dell’iniziativa in programma il prossimo 13 settembre a Camaro.

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