Messina. Domenica 9 agosto il Sesto Memorial dedicato a Nico Sciarrone

A Messina, domenica 9 agosto, ai campetti del Trocadero Sport Club sei squadre si contenderanno il titolo del Sesto Memorial dedicato a Nico Sciarrone, giovane imprenditore messinese mancato a causa di un male incurabile.

Il torneo di calcio a sette è organizzato da Valentina Costa e Angela Donato, rispettivamente moglie e mamma di Nico, scomparso sei anni fa a soli 32 anni, e vedrà scendere in campo amici, familiari e clienti dell’indimenticato Bar Sciarrone.

Indimenticato come Nico. «La vita va avanti, e così facciamo tutti noi, ma Nico continua a mancarci tantissimo – afferma Valentina Costa. Ci mancano la sua presenza, le sue esilaranti storie da bar, il suo black humour e il suo sorriso, che ha sempre tenuto vivi anche nei momenti più bui della malattia. Ed è questo che ci ha insegnato e con questo spirito che ci ritroviamo, per il sesto anno consecutivo, ai campetti del Trocadero. Vogliamo ricordarlo e celebrare il suo essere ancora con noi, senza retorica. Come vogliamo ricordare Giorgio Pagano, colonna della squadra di Castanea e Masse, e Giovanni Magnoli, arbitro emerito dell’Aia di Messina, che quest’anno, purtroppo, non potranno essere con noi».

Il Memorial dedicato a Nico Sciarrone vuole anche sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della ricerca sul cancro. Il torneo supporta, infatti, il lavoro della Fondazione Colangiocarcinoma per la ricerca sulle malattie delle vie biliari, di cui è presidente onorario Enrico Gringeri, professore associato di chirurgia generale all’Università degli Studi di Padova ed eccellenza messinese nel campo della chirurgia epatobiliare e trapiantologica.

«Anche quest’anno – dice Angela Donato – al torneo parteciperanno diverse eccellenze della sanità messinese. Persone e amici, prima che medici, che tanto ci sono state vicine durante la malattia di Nico. Purtroppo, lui non è stato fortunato. Al momento della diagnosi, nell’estate del 2018, il suo tumore era a uno stadio già molto avanzato. Vorremmo che nessuno passasse quello che abbiamo passato noi, ed è per questo che il lavoro svolto dalla ricerca è fondamentale, come fondamentale è supportarla».

L’appuntamento è per domenica 9 agosto, alle ore 18:30. Il Sesto Memorial Nico Sciarrone è organizzato insieme a SportMe e Trocadero Sport Club, con il supporto degli sponsor ufficiali Caffè Barbera 1870, Pasticceria Camarda dal 1952 e Raggio di Sole Centro Estetico, e delle ditte Giuseppe & Giovanni Irrera e Kromika.

Credits foto: SportMe e Valentina Magnoli

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