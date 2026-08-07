Messina. Maria Grazia Cucinotta testimonial Bandiera Blu: il video

Maria Grazia Cucinotta è la testimonial della Bandiera Blu 2026, il riconoscimento assegnato al Comune di Messina per il secondo anno consecutivo che la conferma unica città metropolitana d’Italia insignita del vessillo da parte della Foundation for Environmental Education (FEE): l’attrice messinese diventa protagonista di un video intitolato “Messina. Un Mare di Libertà”, che propone un racconto visivo per mettere in relazione paesaggio, comunità, accessibilità e rispetto dell’ambiente. La narrazione si sviluppa lungo tre luoghi simbolici del litorale: Capo Peloro, con il suo affaccio sullo Stretto e il Pilone; il Ringo, spazio centrale del tema dell’inclusione e della fruizione del mare; il lungomare di Santa Margherita, che restituisce il respiro più ampio della costa urbana.

Un progetto voluto dall’Amministrazione comunale e realizzato da Messina Social City attraverso il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027: un risultato che non ha soltanto un valore simbolico, ma rappresenta la sintesi di un percorso amministrativo, ambientale e territoriale costruito nel tempo.

La presenza di Maria Grazia Cucinotta, attrice profondamente legata a Messina, contribuisce a dare al progetto una forte riconoscibilità, rafforzando il legame tra il messaggio istituzionale e l’identità del territorio. Il filmato, curato dalla Bquadro insieme con l’associazione BIOS per l’ideazione e la valorizzazione culturale, è stato diretto dal regista Andrea Vanadia e nasce infatti con una doppia funzione: da un lato accompagnare la promozione della Bandiera Blu 2026 e la comunicazione istituzionale della città; dall’altro offrire un racconto contemporaneo di Messina, capace di valorizzarne il mare come spazio di bellezza, diritti, accessibilità e appartenenza.

Il Comune di Messina aggiunge un ulteriore strumento al piano di comunicazione della Bandiera Blu 2026, con l’obiettivo di consolidare la visibilità del riconoscimento a livello locale e nazionale e di promuovere un’immagine della città coerente con il percorso intrapreso in materia di sostenibilità, qualità urbana e valorizzazione del litorale.

Il video è stato presentato nell’ambito delle iniziative pubbliche e istituzionali legate a Messina Bandiera Blu 2026 e accompagnerà, nei prossimi mesi, le azioni di promozione e comunicazione previste dal programma.

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