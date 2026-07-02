“Tāqa – Attiva l’energia”: il 3 luglio la giornata che celebra i 25 anni del CESV Messina

Un programma costruito come un’esperienza aperta, capace di cambiare ritmo nel corso delle ore: ecco Tāqa – Attiva l’energia, la giornata che celebra i 25 anni del CESV Messina nel protagonismo delle giovani generazioni e, allo stesso tempo, rappresenta una “tappa di avvicinamento” a EsserCi Festival 2026.

L’appuntamento è per venerdì 3 luglio, dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata, al Parco Urbano per le Arti di Camaro. L’ingresso a tutte le attività è libero e gratuito. In caso di condizioni meteo avverse sarà data tempestiva comunicazione di rinvio dell’evento.

Tāqa – che ha il patrocinio del Comune di Messina – nasce come esperienza co-progettata. Insieme con il CESV hanno ideato la manifestazione Arcigay Messina Makwan, CIRS Young, Consulta Studentesca Messina, Crescendo Incubatore, Gam – Gruppo Astrofili Messinesi, Letteraemme, Libera – Presidio di Messina, Messina Ciclabile, Associazione Mosaico, Officina del Sole, Normanno, Puli-AMO Messina, Talita Kum, Associazione Maria Regina e Associazione Mari e Monti, TeaLtro, The Messineser, UDU – Unione degli Universitari Messina e UniVersoMe.

Mettendo in connessione luoghi, racconti, persone, memorie e prospettive, Tāqa vuole essere l’occasione per convogliare l’energia condivisa in un manifesto del volontariato giovane da offrire alla città.

Per tutta la durata della manifestazione, Tāqa vedrà “in scena” live drawing, street art e poster art come messaggio e dono per l’intera comunità.

Si parte con un’inedita opera di street art attraversabile realizzata dagli artisti NessuNettuno e Andrea Sposari nell’anfiteatro del Parco.

Torna in esposizione anche la mostra di poster art “Ri-generazioni Civiche: artistə per la pace, il lavoro, il pianeta, la cittadinanza”.

E ancora: Michela De Domenico, Carmelo Chillè e Magda De Benedetto di Officina del Sole saranno a Tāqa per disegnare dal vivo durante l’intera manifestazione.

Nel pomeriggio dalle ore 16:30 in poi, nei diversi spazi attrezzati del Parco Urbano per le Arti, Tāqa propone una serie di attività (alcune in contemporanea a scelta dei visitatori): il Tāqa Quiz, curato da Puliamo Messina, UDU, Arcigay Messina Makwan, Fiab Messina Ciclabile, Libera Presidio di Messina, che tra il serio e il faceto approfondirà domande e problematiche che riguardano tutti e tutte; Posterini – Laboratorio di Fanzine di The Messineser (“Taglia, incolla, crea”); il talk “Imprenditoria Giovanile e Terzo Settore” della Consulta Giovanile; il workshop “Comunicare” di Normanno, il corso di Arti marziali / autodifesa di CIRS Young, Living Library di Crescendo Incubatore (le persone diventano “libri viventi” e raccontano in prima persona le proprie esperienze di vita), il laboratorio performativo OHMMIODDIO! proposto da TeaLtro.

Sul palco principale del Parco si comincerà alle ore 19:00 con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile e dell’assessora Alessandra Calafiore. Subito dopo, alle 19:10, sarà il momento del Talk con gli Street Artist. Moderati da Laura Lipari (Letteraemme), interverranno NessuNettuno e Andrea Sposari, che presenteranno l’opera realizzata per l’occasione. Alle 19:30, con la conduzione di Gisella Cicciò (Gazzetta del Sud), sarà la volta dei “25 anni del CESV” insieme con i rappresentanti del Centro Servizi per il Volontariato e del Parco Urbano per le Arti.

Alle ore 19:45 circa ”7 voci in 7 minuti“. Interverranno Christian Mangano (Puliamo Messina), Mariella Mazza (Rivivere a Colori e Centro antiviolenza una di noi), Tiziana Tracuzzi (Libera Presidio di Messina), Andrea Nucita (Comunità di Sant’Egidio), Stefania Grasso (giovane del servizio civile), Ibrahim Coulibaly (Anymore), Tania Stellitano (Dalla parte degli Akita).

Dalle ore 21:00 in poi, per circa un’ora e mezza, con la conduzione di Alessandra Serio (Tempostretto), si esibiranno gli artisti selezionati dal Mish Mash Festival: Aura, Marco Sindoni e Sonomole.

Per concludere, a partire dalle ore 22:30, la selezione musicale di Gianluca Genovese.

Il racconto della manifestazione sarà curato da UniVersoMe, il portale online di informazione e comunicazione multimediale gestito da una redazione di studenti dell’Università di Messina, mentre l’Area Food sarà curata da Azienda Agricola Villaré, Macelleria Lombardo 1830 e Pasticceria Principe Panebianco.

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