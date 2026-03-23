PizzBurgh lancia “Pizza & Drink”: a Messina una nuova esperienza tra impasti e cocktail

A Messina PizzBurgh, realtà guidata da Mirko Iannello, prova a ridefinire l’esperienza in pizzeria e lancia “Pizza & Drink”. L’idea nasce da un’intuizione semplice quanto rivoluzionaria: perché limitarsi alla birra quando il mondo della mixology può offrire abbinamenti altrettanto – se non più – interessanti con la pizza? Da qui prende forma un progetto che mette in dialogo due universi solo apparentemente distanti.

All’interno del locale, situato nel cuore della città dello Stretto, Mirko Iannello ha creato uno spazio dedicato ai cocktail e una drink list studiata per integrarsi perfettamente con la proposta food. Gli impasti, i condimenti e i cocktail si intrecciano così in un equilibrio contemporaneo, capace di sorprendere anche i palati più tradizionalisti.

Ogni drink è progettato per esaltare le caratteristiche della pizza, giocando su contrasti e armonie tra sapidità, acidità e profumi. Un approccio che trasforma l’abbinamento in un’esperienza studiata, quasi sartoriale. Al momento dell’ordinazione, infatti, lo staff è pronto a guidare gli ospiti nella scelta del cocktail perfetto da sorseggiare, in base alla pizza desiderata.

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Protagonista resta comunque la pizza, proposta da Pizzburgh in diverse declinazioni: dalla classica “ruota di carro” alla versione tradizionale, passando per le varianti in pala e la scrocchiarella. Ogni stile porta con sé consistenze e strutture differenti, che trovano nei cocktail un alleato capace di valorizzarle.

Nella cena di presentazione di “Pizza & Drink”, il percorso degustazione ha previsto:

Pizza Margherita (a ruota di carro), la regina induscussa che conquista tutti con l’intramontabile abbinamento pomodoro e mozzarella;

Pizza Marinara (a ruota di carro), con alici e datterino giallo;

Pizza Capricciosa (impasto tradizionale) con prosciutto, carciofi, olive su una base di pomodoro e mozzarella;

Pizza Salina (impasto tradizionale) con tonno, capperi e cipolla;

Pizza Emiliana (pizza in pala) con rucola, prosciutto crudo e datterino;

Pizza Trinacria (scrocchiarella) con datterino, olive, ricotta e alici;

Pizza Foresta Nera (padellino) con impasto al cioccolato fondente, panna e amarene.

Scrocchiarella: la novità di Pizzburgh

Durante la serata, Mirko Iannello ha presentato anche la nuova pizza scrocchiarella che a breve sarà inserita in menù. «Si tratta di un impasto senza lievito – ha spiegato – che viene lasciato riposare per 24 ore e poi steso con il matterello per riuscire ad ottenere uno spessore molto sottile che, in cottura, diventa croccante».

Molto interessante anche la pizza Foresta Nera, alternativa al classico dolce, composta da un impasto al cioccolato fondente, che cuoce prima a vapore e poi in forno, e un topping di panna montata e amarene. «Abbiamo preso ispirazione dalla torta Foresta Nera del maestro Iginio Massari, per proporre una pizza dolce perfetta per concludere al meglio la cena» ha raccontato Mirko Iannello.

Pizzburgh a Messina continua così il suo percorso di crescita e miglioramento con un’offerta che diventa sempre più accattivante ma che mette al primo posto la qualità.

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