Cinque libri da leggere a giugno 2025: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

Se state leggendo queste righe è perché probabilmente siete in cerca di libri da leggere a giugno 2025 e noi non ce lo facciamo ripetere due volte. Ora che finalmente la primavera sembra essere arrivata anche a Messina abbiamo approfittato di una giornata soleggiata per andare a trovare una delle nostre libraie di fiducia e chiederle qualche consiglio di lettura. E tra i titoli scelti non potevano mancare tre libri dedicati alla comunità LGBTQ+ in occasione del mese del Pride.

È online la seconda puntata della stagione 2025 de “I consigli dei librai di Messina”, la rubrica di Normanno.com che vi porta in giro per le librerie della città dello Stretto alla scoperta di nuove storie e nuove idee, tra fiction e non-fiction, grandi classici della letteratura, piccole chicche da recuperare e ultime uscite da non perdere.

A guidarci tra i libri da scoprire questo mese è Venera Leto, libraia che si prende cura della Libreria Colapesce – Libri, gusti, idee, situata al numero 8 di via Mario Giurba. Tra i libri che consiglia di leggere a giugno 2025 non potevano mancare tre consigli pensati per celebrare il mese del Pride: un’utopia queer contro il capitalismo e il patriarcato; un saggio dedicato a un importante scrittore e performer del panorama queer cileno; una testimonianza di come lo sport possa essere strumento di rivalsa e salvezza.

Cinque libri da leggere a giugno 2025: i consigli della libreria Colapesce di Messina

Concluse le premesse, ecco quali sono i libri da leggere a giugno 2025, consigliati da Venera Leto della libreria Colapesce di Messina.

Altri consigli di lettura nelle puntate precedenti della rubrica di Normanni.com “I consigli dei librai di Messina”.

(15)