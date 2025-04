Messina. Torna l’evento Piazza dell’Arte per regalare una notte di magia alla città

Piazza dell’Arte, l’evento organizzato dall’Associazione Morgana a Messina, torna anche quest’anno. Si tratta di un appuntamento che mette insieme talento e divertimento per regalare a tutta la città una notte di magia. Il cortile centrale dell’Università di Messina ospiterà laboratori artistici e culturali, esibizioni di giovani musicisti e artisti di vario genere.

Piazza dell’Arte è uno tra gli appuntamenti più attesi della primavera messinese che giunge quest’anno alla sua X edizione.

Piazza dell’Arte: appuntamento al 9 maggio

La Piazza dell’Arte nasce dall’impegno dell’Associazione culturale Morgana, che dal 2012 è impegnata sul territorio, nelle istituzioni universitarie e nelle scuole. L’evento quest’anno è fissato per il 9 maggio e come ogni anno si pone l’obiettivo di coinvolgere migliaia di giovani e famiglie.

Piazza dell’Arte Messina è aperta a tutta la cittadinanza ed è interamente gratuita grazie al sostegno degli sponsor e al lavoro dei ragazzi dell’associazione Morgana.

Il filo conduttore di ogni edizione è la promozione dei talenti artistici e delle attività di cui il territorio messinese gode: band, solisti, gruppi di ballo, giocolieri, gruppi teatrali; chiunque faccia dell’arte uno stile di vita è invitato ad inviare la propria candidatura.

Tutti i giovani artisti, che armati di talento e determinazione intendono mettersi in gioco, possono inviare una mail all’indirizzo associazione.morgana@gmail.com e trovare il bando della manifestazione all’interno delle pagine social dell’Associazione Morgana @associazione.morgana .

Piazza dell’Arte Messina: il regolamento

La manifestazione si terrà giorno 9 Maggio presso i locali universitari. Possono richiedere l’iscrizione gratuita all’evento sia gli artisti iscritti presso l’Università degli Studi di Messina sia non iscritti all’Ateneo, che abbiano compiuto i 16 anni di età. La selezione verrà effettuata per le seguenti categorie:

Gruppi musicali;

Duetti e Solisti;

Gruppi di Danza;

Recitazione;

Altre forme artistiche.

Ogni musicista dovrà portare con sé il proprio strumento, eccezion fatta per batteria e tastiere.

Le esibizioni musicali possono comprendere cover o brani inediti.

Tutte le esibizioni avranno una durata di 10 minuti circa.

Le iscrizioni sono totalmente gratuite e saranno aperte da giorno 15/04/2025 a giorno 27/04/2025.

Per iscriversi è necessario:

Inviare una breve descrizione dell’esperienze artistiche,

Nome, cognome, matricola (se iscritti ad Unime) dei partecipanti,

nome del gruppo e categoria di appartenenza all’e-mail associazione.morgana@gmail.com.

Al termine delle iscrizioni saranno selezionati: n° 3 partecipanti per la categoria Gruppi; n° 3 partecipanti per la categoria COVER Duetti, Solisti n° 2 partecipanti per la categoria INEDITI Duetti, Solisti n° 2 partecipanti per la categoria Danza; n° 2 partecipanti per le categorie Recitazione e Altri talenti.

Qualora il numero degli iscritti dovesse superare i limiti stabiliti dal regolamento, si procederà ad una selezione in cui saranno privilegiati gli studenti dell’Università degli Studi di Messina.

